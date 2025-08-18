La tragedia del Virilla

El 14 de marzo de 1926, una tragedia ferroviaria sacudió Costa Rica cuando un tren que transportaba a más de mil personas desde Alajuela hacia Cartago descarriló sobre el puente del río Virilla, provocando la muerte de 385 personas y dejando heridas a más de 150.

El viaje, organizado para un evento benéfico a favor del Hogar de la Vejez de Cartago, se convirtió en una de las peores catástrofes en la historia del país.



El tren, originalmente planeado para una locomotora sencilla, fue ampliado a cinco vagones ante la gran afluencia de pasajeros. A las 8:20 a. m., mientras cruzaba el puente, el maquinista aceleró para enfrentar una pendiente sin percatarse de que el último vagón aún no había completado la curva.

Esto provocó que el vagón se desestabilizara y arrastrara a los dos siguientes: el penúltimo cayó al abismo y el último quedó suspendido sobre el precipicio, causando numerosas víctimas.





Los equipos de rescate acudieron de inmediato, aunque las condiciones dificultaron las labores. El gobierno de Ricardo Jiménez decretó tres días de duelo nacional ante la magnitud de la tragedia, que dejó una profunda huella en la memoria histórica del país.



Hoy, el puente del Virilla, conocido también como Puente Negro, sigue en funcionamiento y conecta Tibás y Santo Domingo, pudiéndose cruzar en tren desde San José hasta Heredia o viceversa, recordando un episodio que marcó para siempre la seguridad ferroviaria en Costa Rica.

