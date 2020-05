Werner devuelve al RB Leipzig al podio de la Bundesliga

Berlín, Alemania | El RB Leipzig goleó 5-0 en su visita al Maguncia, con un triplete de su goleador Timo Werner, este domingo en la 27ª jornada de la Bundesliga, y subió así al tercer puesto de la clasificación.



Werner abrió la goleada del equipo de la extinta RDA, con un tanto en el minuto 11. Después marcaron el danés Yussuf Poulsen (23) y el austríaco Marcel Sabitzer (36), antes de que Werder rubricara el triunfo con otros dos zarpazos (48, 75).

Werner suma ahora 24 tantos en esta edición de la liga alemana y recorta su desventaja con el primero de la tabla de máximos anotadores, el polaco Robert Lewandowski (Bayern), que había sumado un gol el sábado y lleva 27.

Con estos tres puntos, el RB Leipzig vuelve al tercer puesto, en el cual estaba a mediados de marzo, cuando el campeonato alemán fue interrumpido por la pandemia del nuevo coroanavirus.

El pasado fin de semana, en la reanudación de la Bundesliga a puerta cerrada y con un protocolo sanitario estricto, el Leipzig empató en casa 1-1 con el Friburgo y cedió ese fin de semana el tercer puesto al Borussia Mönchengladbach.

El sábado, el 'Gladbach' perdió 3-1 en casa contra el Bayer Leverkusen y dio esta oportunidad al Leipzig para recuperar el tercer lugar.

El Leipzig tiene ahora un punto más que el Bayer Leverkusen (4º), mientras que el Borussia Mönchengladbach queda a dos puntos del tercero, bajando al quinto lugar y saliendo así de la zona de Liga de Campeones.

Respecto a la pelea por el título, el Leipzig pudo mantenerse a tres puntos del Borussia Dortmund (2º), que el sábado ganó 2-0 en Wolfsburgo (6º), y a siete del líder Bayern Múnich, que el sábado goleó 5-2 al Eintracht Fráncfort (14º).

Dos de los goles de Werner ante el Maguncia (15º), los de los minutos 11 y 48, llegaron con sendos remates en el área a pase de Konrad Laimer primero y luego de Kevin Laimpl. El tercero fue tras recibir un balón en largo de Poulsen, que desde la frontal del área tocó sutilmente para superar al arquero visitante.

Por su parte, Poulsen (23) consiguió su gol de cabeza a centro de Sabitzer, que anotó en el 36 con un tiro en el área tras un pase precisamente de su compañero danés.

"Mentalmente no era fácil porque les habíamos ganado 8-0 en la primera vuelta. Hemos tenido al menos once ocasiones que no se pueden perdonar", estimó Nagelsmann, el joven técnico del Leipzig.

- Goles de Córdova y Córdoba -

En el primer partido de este domingo, el Schalke 04 (8º), que había caído ya 4-0 hace una semana en Dortmund, perdió fuerza en la lucha por los puestos europeos al caer derrotado 3 a 0 en su estadio por el Augsburgo (12º).

El venezolano Sergio Córdova, en el descuento (90+1), cerró la cuenta para el Augsburgo, aprovechando un mal pase del defensa senegalés Salif Sane para driblar al portero Markus Schubert y marcar a puerta vacía. Los otros dos tantos fueron anotados por Eduard Lowën (6), con un tiro libre, y el nigeriano Noah Joel Sarenren Bazee (76).

Para Heiko Herrlich, que debutaba en el banquillo de su equipo, fue la primera victoria como técnico del Augsburgo, después de haberse perdido el primer partido de la reanudación, con derrota en casa contra el Wolfsburgo (2-1), por haber roto la cuarentena al ir a comprar pasta de dientes.

En el último partido de la jornada, el Colonia (10º) salvó un punto con un empate agónico (2-2) en el derbi ante el Fortuna Dusseldorf (16º).

El francés Anthony Modeste (88) y el colombiano Jhon Córdoba (90+1) igualaron para el Colonia un partido que había llegado a los últimos instantes con clara ventaja del Fortuna Dusseldorf, que se había adelantado por medio de Kenan Karaman (41) y Erik Thommy (61).

Los duelos de este fin de semana en la Bundesliga estuvieron precedidos de un minuto de silencio por las víctimas mortales del COVID-19 (más de 8.000 en Alemania y más de 340.000 en el mundo).