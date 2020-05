Hummels es duda en el Dortmund para clásico contra el Bayern

El central Mats Hummels es duda en el Borussia Dortmund para el clásico contra el Bayern, que se disputará el próximo martes. Hummels fue sustituido en el segundo tiempo en la victoria por 0-2 ante el Wolfsburgo y según el director deportivo, Michael Zorc, ha tenido desde hace tiempo molestias en el tendón de Aquiles.

No obstante, Zorc expresó su confianza en que no se necesite una larga pausa y que Hummels pueda estar en el campo el martes. "Tenemos la esperanza de que pueda jugar el martes", dijo Zorc este domingo (24.05.2020).

Tras el partido contra el Wolfsburgo el entrenador Lucien Favre había admitido que no podía anticipar si Hummels podría estar en el duelo contra el conjunto bávaro. "No puedo decir si va poder jugar o no pero espero que esté listo para el martes", dijo Favre.

El duelo contra el Bayern puede ser decisivo para el título de la temporada. El Bayern es líder y el Dortmund es actualmente segundo con cuatro puntos menos. (EFE)