Facebook se prepara para el teletrabajo a largo plazo

La mitad de los empleados de Facebook podría trabajar desde casa de forma permanente en 5 o 10 años, anunció Mark Zuckerberg el jueves en una conferencia para sus empleados difundida públicamente en la plataforma.



El gigante de las redes sociales será "la compañía más avanzada del mundo en trabajo remoto", aseguró el fundador y jefe de Facebook, que tenía 45.000 empleados en todo el mundo a fines de 2019.



A fines de abril, la compañía anunció su intención de contratar a 10.000 personas adicionales en virtud que los cambios sociales vinculados a la pandemia, que representan oportunidades y mercados a mantener o conquistar por el grupo estadounidense.



Pero los nuevos empleados, algunos de los cuales serán entrevistados solo en línea, se incorporarán a la compañía en un momento de agitación y con la incertidumbre respecto a cuándo se volverá a la normalidad.



"Me gustaría enfatizar que la covid no va a desaparecer por mucho tiempo", dijo Zuckerberg, antes de presentar los planes para la organización del trabajo dentro de su empresa.



Facebook, el 95% de cuyo personal está teletrabajando en este momento, había anunciado recientemente que la mayoría de sus empleados continuarían trabajando desde casa hasta el final del año.



Tampoco organizará una reunión presencial de más de 50 personas antes de julio de 2021, en el mejor de los casos.



Según un estudio interno, más del 50% de los empleados se consideran más productivos en el teletrabajo, y entre 20 y 40% dicen que están interesados en la posibilidad de trabajar de forma remota de manera permanente. Pero a la mitad de ellos les gustaría volver a la oficina lo antes posible.



Zuckerberg dijo sentirse "optimista" sobre el potencial beneficio de trabajar a distancia. "No lo hacemos porque los empleados lo exijan, sino porque estamos aquí para servir al mundo y a nuestra comunidad, y desbloquear la mayor cantidad de innovación posible".



Entre las ventajas, mencionó oportunidades más equitativas en las carreras, reclutamientos más diversos (geográficamente y entre minorías), ahorros en infraestructura y salarios (que se ajustarán al lugar de residencia) y una mayor posibilidad de mantener a personas obligadas a mudarse por razones personales.



Y por supuesto, el menor impacto para el planeta.



"En 2020 es más fácil mover bytes que átomos, por lo que prefiero que nuestros empleados se teletransporten por video o realidad virtual en lugar de quedar atrapados en embotellamientos que contaminan el medio ambiente", bromeó Zuckerberg.