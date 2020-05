Los compañeros de Jordan que se rebelaron contra el líder tras The Last Dance

Con el final de The Last Dance, muchos excompañeros de Michael Jordan han estallado en contra de él y la realidad mostrada por el documental.

Horace Grant asegura que el maltrato de Jordan durante la época de los 90 no pasaba desapercibido en el camerino, y que muchos de sus compañeros respondían a su maltrato.

Pero Horace se sintió atacado principalmente por la insinuación de Jordan de que Grant era la fuga de información utilizada en el pólemico libro “Jordan Rules” donde se explica los maltratos de Jordan con sus compañeros.

"Miente, miente, miente. Si MJ me guarda rencor, arreglemos esto como hombres. Hablemos de eso. O podemos resolverlo de otra manera”, manifestó Grant en una entrevista.

Pero Grant no fue el único, Craig Hodges se molestó con Jordan por sus declaraciones y su anécdota de la presencia de drogas y mujeres en una habitación de hotel, en medio de una gira de partidos.

“Una de las cosas que tenemos los jugadores es lo que llamamos fraternidad. Así que estoy viendo el primer episodio y me molestó el 'circo de la cocaína'. Eso me molestó porque estaba pensando en los hermanos que están en esa foto y con sus familias que se están preparando para ver este gran evento documental de Michael Jordan y saben que estás en el equipo, y ahora tienes que explicárselo a un niño de 12 años", declaró Hodges en una entrevista con Fox Sports.

Toni Kukoc aseguró no estar feliz con la percepción mostrada hacia Jerry Kraus, el gerente general de aquel equipo.

"Presentan a Jerry como un villano, y él ya no está con nosotros para defenderse, eso no me parece lo correcto, sobre todo cuando fue Krause el cerebro detrás de toda la operación", dijo el croata.

Otro que tuvo problemas con Jordan fue el centro Luc Longley, que no aparece en el documental porqué Longley vive en su natal Australia, pero en el pasado comentó sobre su volátil relación con la estrella de los Bulls.

En su libro “Running with the Bulls” Longley aseguró no estar feliz cuando Jordan regresó a la NBA

“"Debo decir que después de que regresó realmente no me gustó. Me resultaba difícil estar cerca, no nos veíamos cara a cara. Estábamos uno al lado del otro en la práctica y eso fue un caso de frustración de los dos, principalmente para él", culminó. Lea también Baloncesto Jordan sobre fin de sus Bulls: "es enloquecedor, podríamos haber ganado siete" Tras seis campeonatos en ocho años, comenzaba el proceso de reconstrucción de los Bulls, que nunca han regresado a las finales y solo han jugado la final de la Conferencia Este una vez

A estas críticas se suman la de muchos rivales como Isiah Thomas y Patrick Ewing que en el pasado tuvieron sus rencillas con Jordan.

El Documental The Last Dance rompío records de audiencia tanto en su emisión original en Estados Unidos por ESPN, como en la plataforma de Netflix en latinoámerica.