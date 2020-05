Andrey Amador cumple cuatro años de haber portado con orgullo la 'maglia rosa'

El ciclista costarricense, Andrey Amador, recordó una de las páginas más gloriosas de su carrera deportiva y del deporte costarricense.



El tico cumplió este miércoles 20 de mayo cuatro años de haberse convertido en el primer tico y centroamericano en portar la camiseta de líder en una de las tres grandes vueltas del ciclismo profesional.

Fue en la etapa 13 del Giro de Italia 2016, en una fracción de alta montaña en la que logró desplazar a Bob Jungels de la cima e hizo explotar en júbilo a todo un país.

“Hace cuatro años viví uno de los momentos más lindos de mi carrera!! El rosa nos duró mucho, pero fue un orgullo representarles”, escribió el ciclista tico en sus redes sociales.

​Andrey estaba llamado a ser segundo en el Movistar Team por detrás de Alejandro Valverde en aquella oportunidad, pero todo se confabuló para coronar su rebelión y lucir de rosado por un día.

El tico, quien ahora viste los colores del Team Ineos, espera que este logro personal inspire a muchos más costarricenses a cumplir sus metas.

“Ojalá que las nuevas generaciones de Costa Rica sigan persiguiendo sus sueños”, destacó el ciclista de 33 años.

Aficionados costarricenses tampoco pueden olvidar aquellos 170 kilómetros entre Pamplona y Cividale del Friuli donde Andrey llegó a lo más alto.

“Mae esa sonrisa la tenía todo el país cuando te pusiste esa camiseta”, comenta en la publicación de Instagram Carlos Rodríguez.

“Como que no nos duró mucho… nos durará toda la vida… gracias campeón por esas alegrías que nunca terminarán”, agrega Antonio Calderón.

Al Tour este año

Aunque el Giro de Italia es su competencia favorita, Amador tendrá otros objetivos una vez que se reanude el calendario de ciclismo internacional.

Según comentó su compañero y uno de los líderes de Ineos, Richard Carapaz, el tico participará en el Tour de Francia pese a que él lo solicitó para defender el título en la Corsa Rosa.

“Este año no va a ser posible que Andrey Amador me acompañe al Giro de Italia, pues en los planes de él está el Tour de Francia, en otra oportunidad será que me acompañe”, destacó el pedalista ecuatoriano en entrevista para CRCiclismo.com

El Tour es otro de los grandes objetivos de Ineos esta temporada y pretende revalidar el cetro del colombiano Egan Bernal. Tampoco se descarta la presencia del ciclista británico, Chris Froome.

El Tour de Francia 2020 está programado para que se realice del 20 de agosto al 29 de setiembre, mientras que el Giro de Italia quedó fechado del 3 al 25 de octubre.