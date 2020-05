España impone mascarilla obligatoria a partir de los 6 años

Portar mascarilla será obligatorio desde el jueves en España para cualquier persona a partir de los 6 años en la calle o lugares públicos como las tiendas, cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad, según un decreto publicado el miércoles.



"El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público (...), siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros", indicó el texto en el Boletín Oficial del Estado.



La disposición concierne a "las personas de seis años en adelante", según el decreto. Aquellos con dificultades respiratorios o quienes puedan justificar situaciones de fuerza mayor, estarán exentos.



El texto no precisa cuáles serán las sanciones aplicables en caso de no llevar la mascarilla.



Desde el 4 de mayo, ya era obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte público.



La decisión de generalizar su uso se tomó en acuerdo entre el gobierno y las regiones de España, competentes en materia de salud, explicó el martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



España, uno de los países más golpeados del mundo por la pandemia con casi 28.000 muertos, avanza en un desconfinamiento progresivo y muy prudente, del que siguen excluidas Madrid y Barcelona, así como una parte de la región de Castilla y León, al norte de la capital.



La transmisión del nuevo coronavirus ha descendido fuertemente, según las autoridades, que impusieron a mediados de marzo uno de los confinamientos más estrictos del mundo. El martes, el número e muertos diarios por covid-19 se mantuvo por debajo de 100 por tercer día consecutivo.

