Barcelona abre sus playas y parques para dar paseos

Barcelona abrió este miércoles sus playas y parques para realizar paseos, en una ligera flexibilización del confinamiento en la segunda ciudad de España, fuertemente golpeada por el coronavirus.



Las playas de esta turística ciudad ya estaban disponibles para la práctica deportiva por las mañanas, pero a partir de esta jornada quedan abiertas desde las 06h00 hasta las 20h00 para los paseos por la arena.



Además, abrieron parques que todavía permanecían cerrados, como el Park Güell, diseñado por el famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí.



"Disfrutemos de la playa de manera responsable. Recordemos que no está permitido el baño recreativo, tomar el sol en la arena, ni hacer deporte en grupo", tuiteó la policía de la ciudad.



De todas maneras, un periodista de la AFP observó que mucha gente hacía caso omiso de estas indicaciones, con parejas tumbadas al sol o tomando un café en la arena, mientras la poca policía que patrullaba por la zona no intervenía.



Cada cierto tiempo sonaba por los altavoces instalados en la playa un mensaje que recordaba que "no está permitido el baño recreativo o quedarse en la arena tomando el sol".



"Hacía dos meses que no veía el mar y le he dicho a una compañera de ir un momento a ver el mar antes de ir a trabajar", cuenta a la AFP Helena Prades, una psicóloga de 43 años sentada en la arena con una compañera de trabajo, ambas con mascarilla.



"Escuchar el sonido de las olas, pasear un poco por la playa, teníamos muchas ganas", agrega.



Barcelona y Madrid, así como partes de Castilla y León, región al norte de la capital española, las zonas más golpeadas por la pandemia del coronavirus, no han comenzado todavía la desescalada del confinamiento, instaurado el 14 de marzo. Un 70% de los españoles sí lo han hecho.



Uno de los países más tocados por el coronavirus, con casi 28.000 fallecidos, España lleva adelante un proceso de desmontaje de uno de los confinamientos más estrictos del mundo, que espera termine a finales de junio.



Lea también Internacional Desiguales y caóticas, las ciudades latinoamericanas se preparan para la pospandemia Con el coronavirus las ciudades quedaron expuestas a un fenómeno que da protagonismo a los gobiernos locales, y los obliga a "probar y recalcular".