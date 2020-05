Diputados aprueban en segundo debate préstamo de $380 millones con BID y AFD

Los diputados aprobaron en segundo debate el préstamo de $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), que irá destinado al pago de la millonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al alivio de la situación fiscal del país.

Tras una larga discusión ampliada, 43 legisladores dieron el visto bueno al expediente 21.871; nueve votaron en contra.

El empréstito, primero en una larga lista que impulsa el Gobierno, aportará $230 millones del BID y $150 de la AFD, principalmente para el pago del servicio de la deuda, sobre todo el canje de deuda cara por otra más barata.

Originalmente, el crédito era parte de la agenda de descarbonización que impulsa el Poder Ejecutivo; sin embargo, hace un par de semanas los diputados acordaron, por mayoría, cambiar el destino de esa nueva deuda a la atención de la emergencia del COVID-19.

Luego de que la CCSS hiciera pública su intención de que el Estado le pagara la deuda de casi ₡2 billones que mantiene con la institución, los diputados decidieron que cada empréstito aprobado deberá contar con una partida específica para el pago de esa histórica obligación.

Así, el Gobierno aceptó que $60 millones se destinaran a la Caja, aunque algunas bancadas pretendían que el monto fuera mayor. Por ejemplo, la propuesta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) era elevarlo a $100 millones para la atención de la pandemia en los servicios de salud y la deuda estatal.

Agradezco a la @asambleacr la aprobación del préstamo con @el_BID y @AFD_es por $380 millones. Ante la crisis que enfrentamos como país, estos recursos se vuelven sumamente importantes para trabajar y salir adelante. — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) May 16, 2020

​Extensa discusión

Antes de la votación, los diputados se enfrascaron en una extensa discusión sobre la conveniencia o no de adquirir más préstamos, el correcto uso de los recursos y su fiscalización.

“Votar sí o votar no a este préstamo, no es tan fácil como apretar un botón”, dijo el independiente Jonathan Prendas, quien criticó el papel del Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

La también independiente Ivonne Acuña reconoció la importancia del empréstito, pero “no es un cheque en blanco que aprobamos sin preguntar y sin saber cómo van a utilizar los recursos”, dijo durante su intervención en el Plenario Legislativo.

Esta crítica fue recurrente en la sesión de este sábado. Legisladores solicitaron al Gobierno una ‘hoja de ruta’ para tener más claridad sobre el destino del dinero prestado.

“Yo no puedo aprobarle plata a nadie si no me dicen con lujo de detalles en qué la van a gastar (…) Ni siquiera me dicen cómo le van a pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuántos tractos, en qué tiempo”, manifestó Erick Rodríguez, legislador independiente.

“Estamos enjaranando al país”, agregó Rodríguiez antes de anunciar su voto negativo al empréstito BID-AFD.

“Hoy le digo al Ministro de Hacienda y a la Ministra de Planificación que si saben contar, hoy no cuenten conmigo”, así anunció su oposición la diputada del PUSC, María Inés Solís.

“Este es un Estado que se financia en gran medida con deuda y la pregunta es con cuál deuda nos queremos financiar”, aportó la oficialista Laura Guido.

Paola Vega, también del Partido Acción Ciudadana (PAC), pidió a sus colegas hablar claro sobre el crédito y sus condiciones, el cual calificó como “un premio al país por sus políticas públicas exitosas”.

“No estamos endeudando más al país, (el préstamo) implica un cambio en la fuente del financiamiento y es importante que la gente entienda esto para que no caiga en los discursos demagogos de estamos endeudando más al país”, dijo Vega durante la discusión.

José María Villalta, del Partido Frente Amplio, anunció su voto positivo por las “condiciones favorables” y el pago que se hará a la CCSS.

“Es un credito barato, sin duda alguna”, insistió. Además, explicó que las tasas son de 2.75% (BID) y 0.94% (AFD). Pedro Muñoz, del PUSC, coincidió con Villalta en que la aprobación del expediente "no bajará las tasas de interés".

En una carta enviada a los jefes de fracción sobre el paquete de financiamiento, formado por ocho créditos, el Ministro de Hacienda aseguró que “el plan general del Gobierno de la República con el uso de los recursos del plan de financiamiento es mantener el funcionamiento del Estado de forma tal que podamos seguir atendiendo la crisis sanitaria, económica y social que ha provocado la pandemia”.

“No le quepa duda, señor diputado, que el Ministerio de Hacienda está comprometido con usar los recursos de la forma más eficiente y en los distintos frentes que se requieren para atender la emergencia”, agrega.

Esa comunicación no llenó las expectativas de los diputados, quienes esperaban una explicación detallada sobre el destino de los dineros, los plazos e implicaciones. Previendo esa situación, Chaves se refirió al tema.

“El Ministerio de Hacienda comprende de forma plena la urgente necesidad de certezas, sin embargo, no podemos olvidar que la pandemia está ocurriendo y que por eso aún no tenemos total claridad sobre su impacto y dimensión, ya que vivimos esta crisis en un entorno que cambia día a día”, concluye la misiva.

