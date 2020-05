Paulo Wanchope confiesa que salir precipitadamente del Cartaginés fue un error

Paulo César Wanchope confesó que, si tuviera que retroceder el casete de su etapa como técnico, habría apostado por seguir en el Cartaginés antes que su marcha al Herediano.



“Si regreso en el tiempo, creo que cometí el error de haber salido en ese momento, tuve que esperar que pasaba con el club, seguir ese proceso deportivo.

“Cuando inicié en Cartaginés, inicié un buen proceso y me estaban dando todo el apoyo y la libertad para crear bases importantes ahí… Creo que en ese momento me precipité de haber tomado esa la decisión”, expresó el exfutbolista y técnico nacional.

Actualmente, no para de capacitarse para cuando toque regresar a los banquillos. Su último curso fue sobre Big Data y análisis de rendimiento deportivo y dentro de unos días participará en otro con destacados panelistas como Arsene Wenger y Vicente del Bosque.

“Con la tecnología no hay barreras para seguir creciendo a nivel profesional y estar preparado para algún proyecto que se pueda venir. Siempre existe la espinita, estoy muy joven, tengo mucha energía y muchas ganas de regresar a la competencia, es algo que no se quita”, destacó en entrevista con Teletica.com

El exgoleador de La Sele asegura que el tiempo de cuarentena lo aprovecha para compartir con su familia y recordar viejas épocas con su hijo.

“Le expliqué a mi hijo cómo jugábamos antes en el barrio, como era jugar con bolinchas y hasta me encontré unas. Creo que es algo que no habría pasado si no estaría todo esto del coronavirus”, agregó.

Observe la entrevista completa en el video adjunto a estas líneas.