Gobierno apostará a la “ética y responsabilidad” de los ticos para reducir burocracia

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, y su equipo económico firmaron este jueves la directriz Nº085 Mideplan-MEIC, que promete simplificar 119 trámites mediante el uso de declaraciones juradas.



La medida, según explicó el mandatario, busca eliminar requisitos previos en diferentes instituciones del Gobierno central, descentralizadas y municipalidades mediante esa apuesta a la “ética y responsabilidad” de los costarricenses.

La intención es que la verificación del cumplimiento de esos requisitos se haga de manera posterior y no como una obligación previa, de manera que no obstaculicen el arranque de un proyecto y, con esto, su potencial beneficio a nivel económico y de empleo.

“Con esta medida hay que trabajar con mucha ética y mucha responsabilidad y luego se revisa que las cosas se hayan hecho bien (…) Se pone la responsabilidad de hacer lo correcto en cada persona”, dijo Alvarado.

En esa lista estarán, por ejemplo, los permisos de construcción, esto quiere decir que las obras podrán iniciar y luego un inspector podrá preguntar a la persona encargada si cuenta con todos los permisos en regla, su respuesta deberá respaldarse con la firma de esa declaración jurada.

Alvarado añadió que esta metodología se aplicará, a partir de esta directriz, en 36 trámites del MOPT, 22 del MAG, tres del Ministerio de Seguridad Pública y cinco del Ministerio de Salud.

Además, hay otros 22 que ya se aplican en el INVU, AyA, IFAM, CCSS, TEC, ICE e INDER.

También se han sumado a la iniciativa las municipalidades de Cartago y Desamparados y se espera que ese número aumente en las próximas semanas.

Los plazos para la entrada en vigencia de ese cambio de normativa irán desde los tres meses y el primer trimestre de 2021, como máximo.

La estimación del Gobierno es que 55% de estos trámites impactan directamente en el desarrollo de actividades productivas, mientras el restante 45% inciden directamente en la persona.

El Presidente aclaró que, de la mano con esta directriz, también vendrá el marco sancionatorio para aquellos funcionarios que no apoyen o favorezcan esa agilización en los trámites, mientras que para los usuarios se aplicará lo que ya dispone la ley.

“Si hay que jalarle el aire a alguien hagámoslo rápidamente. Se debe revisar el régimen sancionatorio, no puede ser que si alguien incurre en una falta no pase nada. Uno a veces quisiera que todos entendieran por las buenas, pero no siempre pasa”, dijo.

Más cambios

La firma de esta directriz, parte de las propuestas de reactivación económica anunciadas la semana anterior, incluye además la puesta en marcha de la plataforma de Ventanilla Única de Inversión, que traerá la digitalización y simplificación de 69 trámites, de los cuales 22 deberán ejecutarse en un plazo no mayor a seis meses, dando prioridad a aquellos referentes a abrir negocios y que afectan a sectores como el de la construcción.

En este punto, la ministra de Economía, Victoria Hernández, puso como ejemplo el registro de agroquímicos IAGT del Servicio Fitosanitario, que pasará de 6.570 días a 44; o la licencia ambiental con estudio de impacto ambiental de Setena, que pasará de 528 días a 126.

La directriz, como tercera medida, agilizará la consecución de resultados de los Planes de Mejora Regulatoria que las instituciones propusieron para el 2020 ante el MEIC, de manera tal que se logre un 100% de cumplimiento.

Así, para el 10 de junio de 2020 los jerarcas de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada deberán reportar un 50% de avance, para el 10 de setiembre de este año el 75% y 100% para diciembre.

Usted puede repasar la lista de trámites aquí: https://tramitescr.meic.go.cr/