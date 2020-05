Reducción de tasas, moratoria de pagos y aval estatal: así impulsa el Gobierno sus préstamos de reactivación

La Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) eliminarán requisitos y flexibilizarán condiciones para impulsar el fondo de préstamos de 900 mil millones de colones que anunció el Gobierno, la semana anterior, como principal apuesta para la reactivación económica.



El anuncio de esas nuevas condiciones, que se hará oficial esta tarde por medio del presidente Carlos Alvarado, la ministra de Planificación Pilar Garrido y los gerentes de los tres bancos estatales, fue adelantado el miércoles anterior por la propia Garrido en entrevista con Teletica.com.

“La única manera para poder reabrir negocios a personas que no cuenten con los ahorros suficientes en este momento es capital de trabajo, tener quien te dé un crédito muy barato que pagués a un año y medio o dos, con pagos simbólicos, a una tasa preferencial y que no te afecte tu récord crediticio”, dijo Garrido.

La ministra explicó a detalle esos cambios que ya fueron avalados por SUGEF y Conassif y que, según dijo, cuentan con el aval de la banca estatal, aunque la potestad de aplicarlas a cabalidad sigue siendo de cada entidad financiera.

“En el ejercicio de su autonomía puedan tomar la decisión de no aplicar alguna, pero esa no es la comunicación que he tenido con los gerentes, ellos están en absoluta disposición de asumir en su conjunto la totalidad de las normas y de ayudar en esta crisis inédita para el país y que obliga a tomar medidas extraordinarias”, añadió la ministra, quien reconoció que ya está en conversaciones con la banca privada para sumarlos a esa iniciativa.

Esas modificaciones incluyen también la creación de un fondo que sirva de aval para los bancos. Se trata de una inyección de 200 mil millones de Banca para el Desarrollo que irán al Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE), que será el que responda como garante a los bancos para así permitir una rebaja en el interés de los deudores.

Estos son los cambios más importantes que se anunciarán este viernes:

Récord crediticio: la evaluación crediticia que cada banco haga del solicitante será con el récord de diciembre anterior o el primer trimestre de este año (el que sea mejor), de manera que no refleje los efectos de la pandemia de COVID-19.

Reducción de tasas: cada banco podrá reducir sus tasas de interés por debajo de las tasas piso, según su propia evaluación de cada caso y apoyado en el respaldo y seguridad que supondrá el aval del FONADE.

Aval crediticio: el Fondo Nacional de Desarrollo proveerá los avales y garantías para cubrir los portafolios de crédito de las entidades bancarias estatales, según las particularidades de cada sector. Así, por ejemplo, el sector turismo (hoteles, restaurantes y todo el resto de la cadena) contará con su propio fondo de aval para que las personas que no poseen garantías no sean excluidas de la posibilidad de un préstamo.

Moratoria de pagos: cada empresa o persona que adquiera un préstamo con este fondo especial podrá gozar de un periodo de gracia de hasta dos años en el pago de sus cuotas. El único requisito será realizar un pago “simbólico” al menos cada 180 días.

“Otro aspecto fundamental que es sumamente bonito es que cuando yo empiece a pagar lo haré en relación de la facturación, esto significa que los pagos van a ir en función del consumo de mi sector y de mis ingresos, o sea voy pagando según lo que voy recibiendo, por eso es que esta medida es robusta, beneficiosa y le puede cambiar la cara al sector productivo”, añadió Garrido.

Finalmente, Garrido explicó que los 900 mil millones de colones que alimentan ese fondo saldrán enteramente del capital de la banca estatal y que no se tramitará ningún crédito adicional para fondearlo.