Presidente de Liga de Ascenso defiende decisión tomada con respecto al regreso del torneo

Por medio de una asamblea entre los 18 representantes de los clubes, la Segunda División acordó este martes dar por terminada la etapa regular del torneo y definir los clasificados para los cuartos de final, decisión que según el presidente Sergio Hidalgo fue la más acertada.​

En una entrevista brindada en Teletica Radio, el jerarca de la Liga de Ascenso dejó claro que aunque tuvieron que tomar decisiones fuertes y sacrificar el trabajo de muchos equipos, pero al final la votación fue unánime.



"Estoy muy orgulloso por los dirigentes que tenemos, todos estamos claros de la responsabilidad social. Hubo equipos sacrificados como Santa Ana, Palmares, San Ramón, pero esto de la pandemia nos cambió la vida y hay que tomar decisiones", dijo Sergio Hidalgo.



En dicha reunión también los clubes se comprometieron a pagar los salarios atrasados a sus jugadores por medio de dineros que llegarán de televisoras y una ayuda de FIFA.



"Tenemos el compromiso de los jugadores y estamos trabajando muy fuerte, tenemos mucho contacto con la Asojupro. Los equipos están viviendo una situación similar a la de muchas empresas y por eso estamos buscando soluciones para salir adelante", añadió Hidalgo.



Este miércoles la Liga de Ascenso tendrá que presentar al Ministerio del Deporte las fechas y en cuáles escenarios se efectuará la siguiente fase.



Los cuartos de final de se jugarán de la siguiente manera a partir del 23 de mayo.



Puntarenas FC vs Fútbol Consultants

CS Uruguay vs AD Guanacasteca

Juventud Escazuceña vs Barrio México

Sporting FC vs AD Carmelita.



Además la Segunda División definió que se debe jugar una serie de ida y vuelta para definir el descendido a Linafa entre Curridabat FC y AD Santa Rosa.

