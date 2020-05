Exesposa de Johnny Depp lo apoya en juicio contra medio que lo acusa de ser un abusador

La actriz Vanessa Paradis brindó su apoyo a su exmarido, el actor Johnny Depp, en la querella iniciada contra el tabloide británico The Sun, que lo había descrito como un esposo abusador, de acuerdo a documentos judiciales revelados este miércoles.



La estrella de "Piratas del Caribe" demanda al diario británico y a su propietario, "News Group Newspapers", por haber presentado como un hecho comprobado, en un artículo publicado en abril de 2018, que él había golpeado a su entonces esposa, la actriz también estadounidense Amber Heard.



La pareja vivió un estrepitoso divorcio a comienzos de 2017, poco más de un año tras su boda. La actriz, de 34 años, mencionó entonces "años" de violencia "física y psicológica", lo que Depp desmiente.



Los abogados de Depp solicitaron a Paradis que atestiguara en este juicio, que en principio estaba programado para mediados de marzo en la Corte Suprema de Londres, pero fue postergado hasta julio a causa de la pandemia de coronavirus.



"Conozco a Johnny desde hace más de 25 años. Estuvimos juntos durante 14 y hemos criado a nuestros dos hijos entre ambos", señaló la actriz francesa en un testimonio escrito para este juicio.



"Durante todos esos años, Johnny ha sido un hombre y padre gentil, cariñoso, generoso y no violento", añadió quien se separase del actor en 2012, poco antes de que éste entablara una relación con Heard. "Jamás ha sido violento o abusador conmigo", añadió.



Este miércoles, durante una audiencia a través de video-conferencia, los abogados de Depp también anunciaron que quieren presentar el testimonio de la actriz Winona Ryder, quien tuvo una relación con éste en la década de 1990.



En su declaración, Ryder explicaría que "no podía comprender" las acusaciones de Amber Heard contra Depp.



El actor niega haber sido violento con Heard y ha también ha presentado ante la justicia de Estados Unidos una demanda por difamación contra su exesposa.



