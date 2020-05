La U pierde a tres de sus cuatro foráneos para el resto del torneo

La U Universitarios no podrá contar con tres de sus cuatro extranjeros para el cierre del Torneo de Clausura. Los paraguayos y colombianos del equipo no podrpan ser parte del esfuerzo para slavar la categoría.



Los futbolistas Manuel Loaiza de Colombia, y los paraguayos Renato Mencía y Pedro Báez quedaron atrapados en sus respectivos países y su regreso para concluir el torneo es imposible.



Los tres extranjeros abandonaron suelo nacional el pasado 22 de marzo, tras lograr que el club les otorgara el permiso de viajar y realizar la cuarentena con sus familiares.



El cuarto foráneo es el argentino, Hernán Fener, quien intentó viajar para las mismas fechas a su país, pero un problema con el visado canadiense provocó que regresara a Costa Rica, donde ha permanecido desde entonces.



Con esta situación, la U deberá buscar la hazaña de remontar seis puntos en la tabla general para salvarse del descenso, ahora sin tres de sus principales fichas.



El presidente de equipo, Juan Carlos Garita, explicó que los tres extranjeros siguen siendo parte del club y con sus salarios al día.



“No existe una posibilidad que ellos puedan regresar por el tema de aeropuertos y el cierre de fronteras en los países donde están, al menos contamos con la ventaja que se han recuperado los lesionados”, indicó Garita.



Por ahora, Universitarios enfoca su mirada en el próximo duelo ante el Santos en un campo que aún no está definido, ya que el Carlos Alvarado está a la espera de la revisión por parte de Unafut.