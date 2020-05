Este lunes, el Gobierno de la República anunció nuevas medidas sanitarias para iniciar la reactivación de la economía sin descuidar el control del COVID-19.

“No podemos mantener un cierre completo de actividades por muchísimos meses más”, dijo el ministro de Salud, Daniel Salas.

Por ejemplo, se autorizó una apertura paulatina de hoteles, playas y Parques Nacionales. Esas disposiciones podrían hacer creer que el periodo para aplicar medidas “extremas” terminó.

¿Ya se descartó una cuarentena generalizada en Costa Rica? La respuesta es no, quienes no acaten el distanciamiento social, los protocolos de higiene y otras recomendaciones podrían llevarnos a ese aislamiento obligatorio que se ha decretado en otros países.

“Por esos pocos que no hacen esa consciencia, todos pueden pagar el precio de regresar, suspender actividades e incluso, como lo indiqué anteriormente, llegar al estado de una cuarentena generalizada”, aseguró Salas este lunes.

Las autoridades sanitarias fueron enfáticas: si los casos empiezan a aumentar, las normas serán más rigurosas.

“La saturación de los servicios, si tenemos un aumento exponencial, no lo ha podido afrontar ningún país del mundo, nadie, nadie lo puede afrontar. Por eso es que no vamos a permitir, si empezamos a ver muchos casos, en diferentes partes del país de forma simultánea, o muchos internamientos en hospitales, no vamos a dejar que pase mucho para suspender actividades”, advirtió el jerarca.

Una proyección realizada por el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica (UCR) indica que, si se relajan las medidas sanitarias, los casos de COVID-19 podrían llegar a 52.628 en julio.