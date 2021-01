Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/Editor/benapresa@hotmail.com



Cumpleañeros

Un saludo de cumpleaños para la periodista y presentadora de televisión Pilar Acuña, quien celebra su natalicio este viernes 15 de enero; también cumple años en esta fecha la guapa modelo Melissa Sánchez. Estarán de fiesta cumpleañera esta semana la modelo Raquel Montoya (cumple el 16 de enero), el empresario hotelero y fotógrafo David Reina Lamas (17), Paola Ramírez Whelles (17), la abogada Jackie Hidalgo de Castro (18), el músico y fotógrafo científico Mario Campos (19), el animador Randy Allen (20), el abogado y empresario Orlando Guerrero (21), el músico Kin Rivera (21), la periodista Adriana Durán (21) y el empresario Pablo Acosta Miranda (21).



Maribel es un ángel

A estas alturas del COVID-19 tuve una agradable experiencia, casi celestial, a la par de Maribel Guardia, quien vino cinco días —del 5 al 10 de enero—, para darle una vuelta a su querida madre Mima Chacón, a su hermano Álvaro, a sus sobrinos, primos y demás familiares. Maribel siempre sorprende y agrada con su presencia, con su elocuencia y con el brillo de sus ojos. Ella se maneja con discreción, no busca llamar la atención, hace lo que quiere y disfruta como a ella le gusta. Tiene luz propia y un brillo natural. Eso sí, cualquier cosa que haga o deje de hacer y que trascienda en las redes o en los medios, se convierte en noticia positiva y simpática, como la anécdota de la ausencia de leche condensada en un Churchill que le sirvieron en una soda, a la que acudió para quitarse el antojo del famoso granizado con sirope, leche condensada y en polvo. No hay duda de que tiene ángel que lleva por dondequiera que va. Vino a ver a su mamá, pero también visitó a su amiga Maureen Ballestero, quien estuvo delicada de salud; por eso, cuando le dijeron, se fue a visitar a su querida compañera del colegio Anastasio Alfaro. El jueves 7 de enero participó en un almuerzo en su honor en el restaurante Estación Atocha Don Bosco, junto al alcalde de la ciudad Johnny Araya, el director del Festival de la Luz, Jorge Arturo Villalobos, el abogado Raymundo Macís y este servidor de ustedes y admirador confeso de Maribel. Puedo presumir de aquel encuentro, fue una gran experiencia, un lujo poder compartir con esta gran mujer que vino de Venus y que tiene un pacto con Dios todopoderoso para mantenerse bella, siempre bella; para tener y derrochar ese encanto natural; para compartir su talento y su arte con todos. Ella tiene magia, belleza y grandeza de espíritu, sin duda alguna.

Maureen Ballestero, Maribel Guardia y Yadira Vega.

¡Yuri en la radio!

Recorriendo el dial me detuve en 91.5… ¡Qué miedo! Escuché a la par del inconfundible Carlos Álvarez una voz muy familiar. ¡Jueputa susto! No lo digo por mí, si no por algunos personajes que sobreviven en sus peligrosos recuerdos. Era la guerrillera del sexo, periodista escritora y standapera, Yuri Lorena Jiménez Gómez. Creo que Teletica Radio y Canal 7 le están dando espacio a un monstruo. Tras varias décadas en el periódico La Nación, donde sigue especializada en edición, investigación y crónica escrita, estoy seguro de que en un par de semanas se comerá a todos de un bocado, incluido a Ramón Luis Méndez y al propio Erick Lonnis, director de Deportes +, de canal 7, donde la he visto un par de domingos. Esperemos quince días y entonces sí. Hasta mi hija María Fernanda Guzmán, que es tan crítica y exigente me dijo: “me gusta mucho Yuri en televisión, pero tiene que ser más expedita”. Le respondí, apúntelo para que no lo olvide: Ya aprenderá más de lo que le enseñen, como en el sexo. Yuri nos va a sorprender. Esto es lo que me gusta y lo peligroso de la radio, no saber qué va a ocurrir. Ella lo sabe. La radio no es sólo contar la vida de la gente, sino escuchar la vida de los demás, y eso es lo que ella ha hecho siempre y así lo ha plasmado durante tantas ediciones de La Nación, donde sus crónicas han ganado premios internacionales. Como dijo el respetado radiodifusor español Luis del Olmo: “La radio es un medio caliente, nada tiene que ver con la prensa —escrita—, aquí cuando te equivocas ya has soltado el mensaje.” Nada más sentémonos a escuchar, porque Yuri va a meter la pata —adrede— varias veces como lo hizo en su debut, el 4 de enero, con Carlos Álvarez, quien ante semejantes ocurrencias se acongojó y sonrojó en varias oportunidades. Hasta don Leonel Fonseca, quien vive pendiente de todo y de todos, opinó positivamente sobre la incursión de Caperucita Feroz en las ondas hertzianas. “Siempre la hemos admirado y respetado personal y profesionalmente por sus muy humanos, sinceros y hasta ‘vacilones’ comentarios y reportajes por escrito, pero hoy en vivo ‘la sacó del estadio’”. En La música y sus invitados (4 p. m) Yuri tenía que hablar de canciones que han marcado su vida, especialmente las de amor. “Yo nunca había estado en radio, pero es cierto lo que mucha gente dice: es un medio para enamorarse”, dijo Yuri, quien comentó que sus ocurrencias casi le provocan tres infartos al anfitrión, cuando creía que su invitada se iba a desbocar. Y es que Yuri, experta en crónica periodística, tiene un pozo de anécdotas de todo tipo, que irá sacando a discreción. Allí hay tinieblos, cabros macabros —pero no Ganoza— taxistas, futbolistas, locutores, choferes, traileros, uberistas y espiritistas, pero ningún periodista. Lo más peligroso de todo, es que como tiene formación de muchos años, todo lo documenta y normalmente cita el pecado y los pecadores. Con Yuri no hay secretos, puras tintas enteras. Situaciones peligrosas y tenebrosas tuve cuando en Estación Atocha presentamos su monólogo de Caperucita Feroz, donde la tierna niña se comía al lobo, o más bien a los lobos sin piel de nada. En algunos momentos de aquella jornada —que regresará pronto— estuve temeroso de que alguien reclamara o se diera por aludido; que llegara la policía nunca me preocupó porque, aunque no es la línea que ella maneja ni la especialidad de la casa, uno ignora cuándo cambiarán los gustos de esta mujer. Por ahora, que también se cuiden la radio y la televisión, Yuri se los va a comer y no eructará ni los anuncios. Yuri es mestiza ardiente de lengua libre/ gata valiente de piel de tigre/ con voz de rayo de luna llena. Con Yuri en la radio, agregaría Sabina, se quedarán sin beatos las catedrales… Que se escondan las llaves de los juzgados, que se acuerde Cupido de los maridos abandonados…

Yuri Lorena Jiménez Gómez y Carlos Álvarez.

Karen Dondi cosecha

Ya que estamos hablando de guarapas de la radio —porque Yuri Jiménez también es de Juan Viñas—, celebramos la llegada de Karen Dondi, el pasado 4 de enero, a Teletica Radio con su espacio “Cosechando con Karen Dondi”. Desde hace muchos años Karen estuvo son su “Acontecer agropecuario” en Monumental donde dejó una huella profunda y muy buenas semillas, por eso, al cambiar de número en el dial —pasó de 93.5 a 91.5— estamos seguros que cosechará frutos y flores de todo cuanto sembró; siempre a tono con los madrugadores que siguen su espacio radiofónico, Karen se conecta con su público, de lunes a viernes a las 5 a. m.; madrugar no es mayor trastorno para ella, siempre lo ha hecho. Como ya es costumbre, la periodista recaba la opinión de expertos agropecuarios, pero ahora incluye otros temas, para estar a tono con los tiempos de cambio y para llegar a más público. “Vamos bien, estoy muy contenta y tengo más tiempo, pues ahora son 50 minutos y, aparte de asuntos agrícolas, incluí una sección de salud (física-emociona-nutricional) y una reflexión diaria. En la mañana es cuando está la mente sin la carga del día verdad entonces como que podemos pensar y tomar acciones para el día y cosechar” dice. A propósito de sus palabras, no tenemos duda alguna de que esta nueva empresa será exitosa porque ella es muy profesional y muy trabajadora. ¡Felicidades!

Las cogidas de Franck Salas

Y para seguir con tono maicero y positivo, tengo una buena nota acerca del periodista y presentador Franck Salas, quien a sus reportes sobre espectáculos y farándula le sumó notas positivas sobre cómo muchos se las han agenciado para salir adelante en medio del COVID-19. Pero lo más positivo de todo es el ejemplo que nos dio a todos esta semana. Franck, nativo de Naranjo —donde se produce uno de los mejores cafés del mundo—, de pequeño aprendió a recolectarlo y para estas épocas de cosecha se ponía el canasto y se metía en los cafetales para allegar fondos a la economía de sus esforzados padres. Aplicando la máxima según la cual, lo que bien se aprende no se olvida, el periodista se fue a practicar lo que aprendió hace quince años y a remojar recuerdos, pero más que eso, a darnos un ejemplo a muchos que se viven quejando porque no hay trabajo; si lo hay, pero ya nadie quiere coger café, solo en el percolador de la casa. “Después de tres lustros, volví a vivir en vivo y a todo color este hermoso y honrado trabajo. A las 6 a. m. llegué hasta las faldas del cerro El Espíritu Santo, en Concepción de Naranjo y al medio día, cuando sonó el llamado para medir, bajé feliz y optimista: en este lapso recolecté 9.25 cajuelas; recibí ¢10.200 en seis horas. Sí hay trabajo, lo que pasa es que muchos quieren todo regalado y no hacen nada por salir adelante, por ayudarse. La vida es muy corta como para pasar quejándose por todo, busquemos alternativas, hagamos cosas distintas. Disfrutemos y celebremos que tenemos salud. El dinero honrado siempre será una bendición”, escribió el periodista junto a una foto a la par de su progenitor.

Franck y su padre José Salas.

“La ley de atracción”

La exitosa artista costarricense Fátima Pinto arrancó el año con su nuevo sencillo “La ley de atracción” que grabó junto al conocido cantante jamaiquino Serani. Tras pocos días de haber salido al mercado, el tema acumula cientos de miles de reproducciones en las diferentes plataformas, ya que está teniendo gran aceptación en toda Latinoamérica, lo que la coloca como una de las artistas de pop urbano con más proyección del momento. De acuerdo con un comunicado firmado por Luis Sanabria, Fátima suma más de cuatro millones de reproducciones en Spotify y más de dos millones en Youtube. Esta canción y su respetivo video fueron lanzados digitalmente en diciembre pasado, sin embargo, ahora les toca el turno a los medios de Costa Rica y Centroamérica. El tema fue producido por Worka de Vibras TMC y el videoclip, grabado en Costa Rica y Jamaica, cuenta con la participación de los bailarines Cawa, Maikel y Nairobi.





De Turrialba a Sámara





El diputado Pablo Heriberto Abarca Mora y su hermana Raquel Elena se la pasan bien, disfrutan juntos, se quieren como los buenos hermanos que son. Para pasar las fiestas de Navidad y fin de año, se pusieron la mascarilla, alistaron la valijilla y se fueron a Miami, poco antes de que soplara el frío de estos primeros días de enero. El diputado y su abogada hermana parecían dos adolescentes en las terrazas de Ocean Drive y bronceándose en la playa caribeña; también hicieron compras y disfrutaron de la buena gastronomía. De regreso al maíz, digo país, fueron esta vez a la orilla pacífica, concretamente a Sámara y se dieron su gusto en El Gusto, acompañados por su mamá Rosibel Mora y en aquella burbuja de tres, se divirtieron y disfrutaron sanamente. Bien por ellos. Por cierto, aunque es conocido como Pablo Heriberto, algunos periodistas de prensa escrita, solo por molestar y hacerlo pasar un mal rato, cada vez que pueden le ponen Pablo, así pelado y, pero él no reclama, lo deja pasar, aunque; en cambio a otros diputados que tienen dos nombres como Otto Roberto, siempre se lo escriben completo. Calda el que le siga poniendo Pablo Pelado al diputado.





Rosibel Mora y sus hijos Raquel Elena y Pablo Heriberto Abarca Mora.

Te tengo un vieras…

Vieras que el controvertido árbitro Ramón Luis Méndez, comentarista de varios programas de Canal 7, esta semana empezó a practicar tiro con el reconocido instructor Erick Villalta; se me hace que algo está tramando y aunque siempre ha cargado pistola que nunca ha usado, a pesar de los reclamos que ha recibido a lo largo de su carrera, es probable que quiera afinar su puntería, como lo ha hecho en el amor, este macho alfa de lomo plateado, como se autodefine. Pongámonos vivos y si alguien quiere entrenarse, para estar a la altura del polémico réferi, puede llamar a Villalta por medio del teléfono 8897-3463. Avisados quedamos: es más peligroso un ataque de lombrices que Ramón Luis.

Ramón Luis Méndez.

Vieras que el odontólogo Andrés Kaver anda feliz, enamorado y ennoviado con la preciosa Claudia San Martin, a quien le ofreció matrimonio y le dio una sortija de compromiso. Ella dijo que sí. Andrés es un muchacho apuesto, serio y formal. Además, es estudioso y muy profesional; en cuanto se graduó, se puso a trabajar a la par de su padre Luis Kaver, zar de la cosmética dental en nuestro país, quien también anda muy enamorado. A lo mejor comemos combo de queque doble este año.



Andrés Kaver y Claudia San Martin. 



Vieras que la periodista Diana Rosa, quien trabajó en Informe 11 y ahora es realizadora, se casó el fin de semana en un bonito hotel de Turrialba. El esposo es Javier Salazar, fisioterapeuta del equipo Comunicaciones de Guatemala.



Vieras que Cupido anda suelto y travieso, pues también trascendió que el modelo y bailarín Greivin Morgan se comprometerá este año con la actriz Sheiris Montero, de acuerdo con una información publicada por Erick Quirós, en La Teja. Esta pareja, según la misma publicación, es muy dada a tratar abiertamente en redes los temas de su noviazgo y algunas intimidades.



Vieras que también trascendió la boda del jugador Celso Borges con la guapísima modelo española Marta Peralta. La boda se realizó en el más absoluto secreto, en setiembre, en España, donde vive la pareja, pues Celso juega con el Deportivo La Coruña.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.