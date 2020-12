Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides /Editor/benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

Saludo al actor, abogado y animador Gustavo Rojas quien cumple años este 18 de diciembre; también en esta fecha celebra su natalicio el astrólogo venezolano Mario Vanucci quien ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos. Un abrazo a mi querida cantante Made, cumpleañera del 19 de diciembre. Otros festejados de la semana son el periodista Henry Rodríguez (cumple el 19 de diciembre), la exdiputada Maureen Ballestero (19), el empresario y productor Franck Ávila (19), la cantante María Fernanda León (19), la cantante Karina Severino (20), la presentadora Marilín Gamboa (24), el productor Alfredo “Chino” Moreno (24) y el fotógrafo Marvin Caravaca (24). ¡Felicidades! ​ ​

Chinamo empoderado

Repasando los capítulos de El Chinamo, el resultado es muy positivo. Tras dos décadas de ganarse el rating de diciembre, el programa convence. En medio de la pandemia, los productores tuvieron que cambiar diametralmente la dinámica de un espacio de entretenimiento que ya estaba acostumbrado a tener público, fiesta, gente abrazada y dinámicas similares. Hacerlo en forma virtual, elegir a los participantes, cumplir con los protocoles sanitarios y respetar otras limitaciones es el reto cumplido por El Chinamo.

Lo he visto desde el primer día y se nota el trabajo del experimentado Alonso Acosta, padrino de esta locura. Pese a las limitaciones conocidas, el espacio es entretenido, creativo y muy divertido. Han logrado atrapar a la audiencia con secciones muy bien realizadas. El regreso de Nancy Dobles —después de cuatro años de notable ausencia— y la incorporación de Bismarck Méndez al grupo de animadores han sido decisiones atinadas. Keyla Sánchez está más guapa y Carlos Álvarez, vestido como muñeco de queque, sigue siendo el mejor en su estilo.

Y es que en general en Canal 7, ya la gente de producción de los distintos espacios está bastante entrenada en esto de lidiar con las normativas pandémicas y hasta el momento han salido bien librados, sin contagios, como sucedió recientemente con Tu Cara Me Suena (TCMS) que a pesar de ser un formato complejo, no registró ningún contagio que lamentar. De Boca en Boca, Qué Buena Tarde, Más Que Noticias, Buen Día, Siete Estrellas, Telenoticias y otros programas en vivo se han adaptado exitosamente a las nuevas reglas sanitarias.

Melissa Mora es un éxito

Melissa Mora estuvo en A Cachete, del periodista Luis Carlos Monge, en Canal 8, quien de alguna manera se notaba nervioso, pero fue ella la que se lució con su presencia, sus respuestas y su desbordante hermosura. Hasta que enchilan los ojos de lo bella que está. Creo que este es el capítulo más exitoso desde que ese espacio salió al aire. Pero bueno, el asunto es que Melissa maravilló a todos con su madurez y serenidad. También hizo chistes como cuando estaban hablando de que a Bryan Ganoza le hacían mucho bullyng y ella muy seria comentó el tema, pero cerró reconociendo a carcajadas que ella también le había hecho chota (creo que es el término más coloquial para definir ese fenómeno de bajar el piso). Digamos que la difusión ese espacio cachetero estuvo bien, aceptable, sin embargo, cuando ella subió el video a sus dominios cibernéticos, en pocas horas había sido reproducido 96 mil veces. Melissa sube en Instagram fotos realmente buenas, algunas sensuales más no vulgares, y tiene nada menos que 570 mil seguidores. Por eso, la sola presencia de ella en medios es un éxito de rating asegurado.

La semana pasada, por ejemplo, salió en grandes titulares, eran notas relacionadas indirectamente con ella, pero como su nombre es el que vende, el que atrae lectores y televidentes, los periodistas siempre que pueden la mencionan. Mientras tanto, Melissa sigue para arriba y para abajo vendiendo su marca de jeans Troya, como el lunes de esta semana que estuvo en Cartago visitando tiendas propiedad de empresarios árabes que se han convertido en los principales distribuidores de la marca. Me parece que el secreto de esta guapa mujer es seguir siempre adelante sin detenerse en las intrigas y en las voces del odio, de qué dirán y tampoco anda en dimes y diretes; cuando estuvo en Tu Cara Me Suena los que nadan en aguas pestilentes en las redes antisociales, la despedazaban, la vilipendiaban y la insultaban, pero como ella seguía adelante con la frente en alto, cuando aparecía en pantalla, el pico… del rating subía en forma considerable.

Melissa Mora y el cachetón Luis Carlos Monge



Un abrazo colega

El 9 de diciembre cumplió años mi colega María Prada, quien recientemente sacó su maestría en El País, el mejor periódico del mundo. Esta bonita muchacha tiene alma, sangre y sed de periodista y con estos estudios en Madrid, la sacó del estadio. ¡Qué manera! ¡Qué ganas tiene de hacer las cosas bien! Hija de Paula Picado, propietaria de Televisora de Costa Rica, es conocida como “Chuzi”. Antes de irse a España, vi sus reportajes en 7 Días y entonces terminé de comprobar que se trata de una profesional seria y talentosa.

El periodismo costarricense necesita muchas comunicadoras como ella. He hablado pocas veces con ella, pero cuando lo hemos hecho han sido jornadas muy provechosas, que he disfrutado porque me ha retado su inteligencia, su agudeza mental, su formación y su compromiso vocacional. Cuando se marchó a España, me convenció mucho más; lo hizo porque sabía que era necesario consolidar sus bases académicas y afianzar la práctica; compitió por uno de los cupos en El País, en un programa arduo y de altísima exigencia y de probados resultados. Para esa maestría concursaron centenares de periodistas, pero eligieron 38, 14 son latinoamericanos y dos son centroamericanos, ella y un guatemalteco. Para ser electa pasó por decenas de pruebas y entrevistas… lo logró y se convirtió en la primera costarricense en ingresar a ese programa. Estoy hablando de María Prada de sus metas, de sus logros, de la fuerza de su alma para sobresalir por méritos propios.



Devy González está más bonita

Hace un año la hermosa Devy González viajó a Egipto al certamen de belleza Miss Intercontinental donde, el 20 de diciembre, logró estar entre las preferidas y obtuvo el premio como la mejor figura del concurso. Antes de eso, había concursado aquí en Señorita Verano y ese mismo año estuvo en la eliminatoria local de Miss Mundo.

Para obtener aquel primer reconocimiento internacional en Egipto, Devy se ha preparado con rigurosidad poniendo todo su empeño en lograr sus metas, una de las cuales es participar en Miss Costa Rica. Ella trabaja en el Banco Popular y también es empresaria dueña de su propia marca de trajes de baño. Antes de interesarse en el tema de los concursos, era atleta, y destacó en Juegos Nacionales como marchista. Devy es una mujer hermosa, alta, elegante, de finas maneras, exótica, con una piel suave. Es una muchacha formal, simpática y extrovertida. Es estudiosa, disciplinada, creativa y muy trabajadora. Desde que se interesó en los certámenes de mujeres bellas, se cuida mucho, se alimenta bien y estudia temas de cultura general. Ojalá el próximo año se decida participar en Miss Costa Rica: ella y ese concurso se merecen mutuamente. Aquí les dejo una foto informal, casual y espontánea tomada el sábado anterior en playa Esterillos.



Amor bien envuelto, como el tamal

Esta semana llegaron los mejores tamales, preparados con amor, a pesar del dolor, por la profesora Roxana González. Una vez más, la espera valió la pena. Ella es generosa y amable, y aunque este año hizo “poquitos” —según dijo—, reservó mi cuota, gesto muy noble, especialmente porque desde hace unos días padece una bursitis en ambos hombros. Afortunadamente su hija la licenciada Adriana Cordero es fisioterapeuta, muy reconocida y cotizada, y le hace las terapias necesarias para sobrellevar la molestia. Esta costumbre navideña tamalera debería ser declarada patrimonio de Costa Rica, porque constituye una muestra de hermandad y de generosidad, es bueno dar y recibir y con este platillo, se practica tan buena costumbre.

Muchas familias se reúnen —ahora en burbuja— y entre todos le entran a la tamaleada, en medio de música y algunas bebidas para brindar por la salud y la felicidad, especialmente en estos tiempos del Covid. De acuerdo con la investigadora y escritora Marjorie Ross, la más autorizada autora en temas culinarios y gastronómicos de nuestro país, la palabra con que nosotros llamamos a ese platillo preparado con masa de maíz bien aliñada, con múltiples rellenos, proviene de tamalli, que en náhuatl significa envuelto con cuidado. Y con mucho cuidado se debe envolver este rito tan propio de nuestras más sanas tradiciones. Por cierto, este año me mandaron unos tamales (de cerdo y de frijol) realmente muy buenos encargados en MB Bakery CR, empresa de delicatesen propiedad de María José Aguilar, donde también elaboran crocante alemán y de brownie, torta chilena, queque de higos, Brownie Letter & Number Cake, queque de zanahoria, de chocolate, cheesecake y muchas cosas más, elaboradas todas en forma completamente artesanal.



Una colección que vale la pena

Desde hace tres décadas la familia del compositor y reconocido músico Rodrigo “Pigo” Maffioli Navas graba para estas fechas una selección de los mejores villancicos nacionales. Lo más bonito de este hermoso proyecto es la intervención de toda la familia: hijos, primos, tías, nietos, toda la parentela y algunos amigos cercanos con talento para la música. Este año compilaron las canciones más representativas de treinta años en el disco “Villancicos de Colección Maffioli Márquez”, más de una veintena de canciones alusivas a la Natividad. En la primera grabación de 1990 participaron los hijos y a partir del 2015 se unieron los nietos de Pigo y su esposa Patricia Márquez.

Han sido tres generaciones unidas bajo un mismo propósito de alegrar las fiestas navideñas, tan significativas para nosotros. Realmente me complace mencionar y promover esta idea por tratarse de una gestión familiar y por el deseo de tomar en cuenta a compositores nacionales. Pigo es un señorón con alma de niño travieso y de músico. Graduado como arquitecto, ahora tiene una empresa llamada Dream Pool, dedicada al diseño y confección de piscinas por todo el país. Me gusta verlo trabajando, creando, soñando como si fuera un adolescente; especialmente si tomamos en cuenta un quebranto de salud de hace poco tiempo, que lo tuvo al borde de la muerte. Verlo sonreír y trabajando como si fuera el primer día, nos anima y nos complace. Entretanto, su esposa Patricia tampoco se queda quieta, tiene una empresa de eventos, prepara y sirve banquetes, hace tamales organiza fiestas, tiene un programa de televisión los sábados en Facebook, en fin, ella tiene lo suyo y lo complementa con las ideas de su amado Pigo, son tal para cual. Quienes quieran comprar el disco, pueden comunicarse por medio de los teléfonos 8869 4747 y 8320 9911; también se consigue en la librería Alfa, del centro comercial Guadalupe. Gracias Pigo y Patricia por ser inspiración para muchos, solo trabajando se cumplen los sueños verdaderos, porque los mágicos no existen.



Amigos para siempre

La terraza de Estación Atocha Don Bosco es ideal para celebrar con los amigos, como lo hizo este 9 de diciembre, un grupo de compañeros del abogado Raymundo Macís, quienes, aunque ya son profesionales y empresarios, son compañeros desde que estaban en el kínder y durante todo este tiempo han construido un grupo muy unido basado en el cariño y la cercanía de la amistad: se ven regularmente y disfrutan plenamente el momento. De acuerdo con Alfonso Aza, la magia de la amistad está dentro de nosotros desde la infancia. La descubrimos cuando, de una forma fácil y espontánea, nos acercamos al otro de manera desinteresada, al reconocernos como iguales. Por eso la amistad de los niños es la amistad más genuina y sincera de la vida. Una vez que se hace fuerte, pueden pasar años de silencio, océanos de distancia y basta con un simple encuentro para que se avive como si no hubiese pasado ni un día de ausencia. Si tienes amigos —añade— dale gracias a la vida por haberte dado la fortuna de contar con ellos, con sus virtudes y defectos, con encuentros y desencuentros, con silencios y palabras. Un amigo fiel es un tesoro; no tiene precio porque un buen amigo es “otro yo”. Un amigo es alguien con quien se puede no hacer nada y disfrutarlo. Es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Incluso un amigo lo sabe todo de ti y, a pesar de ello, te quiere y aprecia. Es alguien en quien puedes confiar. Es como un puerto para la vida. Quien no tiene un buen amigo a quien contar sus dichas y sus penas, en todas partes es un extraño. Por tanto, vivir sin amigos no es vivir.



Mi camisa preferida

No la he visto, pero llegó mi camisa, la que siempre espero, la que me complace y me alegra. Es el regalo navideño de mi buen amigo don Rafael Ángel Calderón, quien desde que estuvimos en el Gobierno (1990-1994), siempre me manda una camisa de la mejor marca que he conocido. Es muy simbólico este presente porque, desde que conocí a don Rafael Ángel, cuando estuve con él en su primera campaña, siempre me he sentido abrigado y acompañado como se siente uno cuando lleva puesta una buena camisa, no cualquiera, la preferida. Tiene que haber algo de especial o de mágico en este asunto: la mañana que estaba extrañando —o reclamando en voz alta— porque que no había llegado la camisa, sin embargo, ese mismo día sonó el timbre de mi casa y supe que era el regalo más preciado. ¡Efectivamente! ¡Bingo! La tarjeta dice lo necesario: de Rafael Ángel, para Rogelio; no hacen falta más letras, todo es interpretar el cariño con que la envía y el agradecimiento y la ilusión con que la recibo.



Te tengo un vieras…

Vieras que Henry Moya y su grupo Calle Ocho se fueron a tocar todo este mes y parte del otro a Nicaragua y, de acuerdo con las fotos publicadas por La Teja, el primer baile fue un llenazo, donde todo el mundo estaba apelotado, sin mascarilla e irrespetando todos los protocolos que se deben observar. Al parecer los músicos se fueron a tratar de ganarse algún dinero debido a la crítica situación que atraviesan, sin embargo, nada justifica que se expongan de esa manera y que arriesguen a sus familiares.



Vieras que el famoso Castros Bar de Barrio México, donde muchos aprendimos a bailar a disfrutar sin pecar, cerró sus puertas estos días. Al parecer la grave situación económica provocada por la pandemia llevó a los propietarios a tomar tan triste decisión.



Vieras que esta semana trascendió que Bryan Ganoza, el cabro más macabro, y la periodista Fabiola Herra son los dos personajes más buscados por los costarricenses en la plataforma de Google. Fabiola empezó a despertar interés en el público, desde que se le vinculó sentimentalmente con el doctor Rodrigo Marín, autoridad del Ministerio de Salud en temas de contagios y epidemias.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.