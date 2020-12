Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/ Editor/ benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

El primer saludo es para la hermosa Marisol Soto, quien cumple años este sábado 12 de diciembre. También celebrarán su natalicio el productor Alex Quirós Sáenz (cumple el 13 de diciembre), el cantante y bailarín Bryan Ganoza (15), la presentadora Johanna Ortiz (16) y el abogado Hernán León (16).

Reportero por siempre

Abraham Rodríguez, gerente de ventas de la agencia Datsun, se interpreta a sí mismo en un bonito mensaje navideño del Banco Nacional, que generó una importante cantidad de comentarios positivos. Felicidades para los productores y realizadores de esta hermosa campaña. Me agradó y por eso la celebro. Me gustó el regreso de mi colega Abraham, el Explorador Repretel, periodista serio, talentoso y creativo que marcó toda una época en la televisión nacional con sus reportajes por todo el país. Sobre tal experiencia, el respetado periodista comentó: “Es una maravilla cuando las cosas llegan para refrescarte el alma y renovarte la esperanza y las ilusiones. Hace 10 días recibí una llamada para decirme qué si quería hacer casting para un comercial de una institución bancaria, requerían de un o una periodista no activo en medios, con una imagen formal, con credibilidad y que medianamente fuera reconocido por el público. Me llenó de orgullo el solo hecho que me buscaran y pedí los permisos necesarios en mi trabajo, la sorpresa fue que quedé seleccionado e inició una maravillosa aventura. Para todos creo que este año ha sido difícil en todo sentido, pero cuando llegó este llamado tenía muchos problemas que presionaban y llegó como una bocanada de aire fresco. Participé en la grabación me encontré viejos y queridos conocidos, entre ellos a mi hermano Gustavo Loría de Fullfierros y compañero de universidad, una maravillosa y creativa persona y excelente profesional. Ese reencuentro con cámaras, micrófonos, luces, fue maravilloso, me devolvió la energía que me estaba faltando por esos días. Días después se estrenó el anuncio institucional y lejos de mi participación, me dije que todas las cosas pasan por algo, viendo el mensaje completo, lloré con mi mamá en la casa porque es un mensaje poderoso, acorde a la época y al año. Un mensaje que llama a la reflexión y que dice cuáles son realmente las cosas importantes en medio de esta pandemia. Le doy gracias a Dios, al Banco Nacional de Costa Rica, a Full Fierros, y a la vida por ser partícipe de este mensaje. Las cosas siempre pasan por algo y me siento bendecido por ponerme en este proyecto en este momento en que el mundo necesita de estos mensajes más que nunca. Gracias a todos los que me han escrito y contactado para darme hermosos mensajes, pero el mensaje más valioso es el que encierra esta obra de arte audiovisual, espero que todos la puedan ver y que se cumplan todos sus deseos y anhelos”.

Paulina Peralta con alma flamenca

El pasado 7 de diciembre, día de San Ambrosio, cumplió años Paulina Peralta. Vivía yo en Quepos y en Las Estrellas se Reúnen, de canal 7, en blanco y negro, veía a Paulina Peralta bailar con sus alumnas vestidas todas con sus alegres vestidos de lunares. Desde entonces conservo aquellas imágenes en mis mejores recuerdos de infancia y gracias a ella —que nunca ha dejado de bailar—, las llevo por siempre en mi corazón. Cuando la conocí, cuando la vi de carne y hueso, no podía creer que aquella guapa señora, fuera la misma que veía en el programa de Santiago Ferrando e Inés Sánchez de Revuelta. Fue bautizada como Paulina nombre latino que significa “la de pequeña estatura”; cierto: es menuda, pero hermosa, con unos ojotes claros y profundos; tiene la fortaleza de un gigante y la fuerza para bailar sin parar. Como dijo el poeta Camilo es maestra de flamenco, pero en otra vida fue reina. Tiene el garbo, la luz, la pinta, la nobleza, ingredientes básicos del flamenco. Fundó su escuela en 1960 y desde entonces da clases todos los días y realiza presentaciones por nuestra tierra bendita. Hace dos décadas se abrazó para siempre al flamenco, porque supo que era su pasión infinita. Paulina Peralta ha hecho de su pasión una vocación. Ella misma es el flamenco que tiene en su piel, que corre por sus venas y que late en su generoso corazón. Bendita la hora en que vio la luz este palo de mujer entregada toda una vida, con fuerza y pasión, a bailar y bailar para agradar.



Rogelio Benavides y Paulina Peralta.



Qué sabor el de Shakira

El domingo pasado tuve una sorpresa muy, pero muy agradable. Sonó el timbre de casa y cuando me asome ahí estaba Shakira McDonald Agustín, reina entre reinas bellas, hermosa y radiante mujer, con todo el sabor del Caribe. Sí comida suya, de su gente, de sus manos y de su corazón. Las delicias venían calientes; en la bolsa había plantintá, rice and beans, pollo, cerdo, ensalada y plátano maduro. Desde que empezó la pandemia, Shakira se metió a los fogones y empezó a cocinar y a distribuir ella misma su “Cocina de la Negrita Feliz”, no ha parado, anda de norte a sur, entregando sus delicias en forma puntual y óptima. Me felicito por tener una amiga tan guapa y tan empunchada, ella no le arruga la cara a nada ni a nadie, menos al trabajo. Mi querida Shakira, gracias por sus delicias y su sabor… y qué sabor. Eso sí, haga sol o sombra, esté frío o caliente, jamás pierde el glamur, siempre anda regia como lista para una pasarela reservada a las bellas como ella.

Shakira McDonald no pierde el glamur, ni siquiera cuando anda en plena repartidera.



Yuri Lorena Jiménez en pantalla

El domingo 6 de diciembre me sorprendió la presencia de mi colega Yuri Lorena Jiménez Gómez en el programa Deporte+, de Erick Lonnis, en Canal 7. La pellizcada periodista fue invitada a debatir la razón por la cual a los deportistas se les juzga tan duro cuando se van en caída libre. Esta es de las primeras apariciones de Yuri en pantalla, pues en otras oportunidades ha recibido la invitación para hacerlo, pero se ha resistido. Sin embargo, la cercanía con Lonnis, no le permitió ignorar la convocatoria. Yuri fue la primera mujer en Deportes de La Nación, estuvo en el Mundial de Alemania, en el de Brasil y casi, casi, en el de Rusia, pero de eso mejor no hablar. Ella es una de las mejores periodistas de este país, editora de la Revista Dominical de La Nación y poseedora de una pluma especial. Aunque se dedica a temas varios, especialmente humanos, es muy buena en el análisis deportivo. Esperamos ver muchas veces más a Yuri en televisión, aunque ignoro cómo logró madrugar, porque esa no es precisamente la especialidad de la casa. Yuri Lorena llegó muy bien puesta, cargaba una elegante pañoleta y, como no sabía de qué manera acomodársela, le pidió ayuda a Stephannie Chaverri para que le acomodara la mechollis, quien le hizo un buen nudo, porque a Yuri se le habría hecho un colocho. Aunque no es el estilo de ella rajar, hay que decir que ese accesorio es de Purificación García y fue un regalo del abogado Raymundo Macís, quien le tiene gran aprecio a la periodista, conocida en tiempos prepandémicos como La Guerrillera del Sexo, pero de esto último hablaremos en otra ocasión cuando regrese la temporada de Caperucita Feroz…. Eso sería.



Nació Benjamín el preferido

¡Aleluya! El pasado 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nació Benjamín Vargas Guzmán, hijo de José Eloy y María Fernanda, y me hizo abuelo por segunda vez. Así las cosas, me alisto para disfrutar con más intensidad esta etapa. Hace poco más de tres años nació Valentina Sáenz Guzmán, entonces supe lo que era la auténtica felicidad. Hoy mis días y mis noches giran en torno a Valentina, pero la ilusión se complementa con la aparición en escena de Benjamín. Nace mi nieto en una época muy difícil por el Covid, pero estamos seguros que con los cuidados necesarios y la entrega de María Fernanda con el apoyo de su esposo Eloy, doña Julia y demás familiares León Wong, su llegada será feliz y segura, para el bienestar de todos cuanto lo rodean. Entretanto, aquí en mi burbuja estamos todos animando a la nerviosa abuela materna la periodista Lilliana Mora, que ha sobrellevado esto del distanciamiento con dificultad, pero con respeto. Ella se alista para cuidar a Benjamín cumpliendo las normas sanitarias, porque si hay algo que tiene esta abuela, es amor para sus hijas y para sus queridos Benjamín y Valentina, sencillamente el amor se le desborda.



Norval es Don Pepe

El periodista y humorista Norval Calvo prestó su voz para interpretar a José Figueres Ferrer en la experiencia virtual denominada “El 48”, basada en la abolición del ejército en Costa Rica, por lo cual quedó plasmada en la historia para disfrute de niños y grandes en la primera exhibición en realidad virtual que se presenta en el Museo Nacional. Calvo no dudó en apoyar esta producción estadounidense-costarricense y comentó sentirse muy satisfecho de aportar para este proyecto internacional e histórico que posee el sello “Evento Esencial Costa Rica” de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

“El 48” es una experiencia de realidad virtual interactiva, contiene videos 360 grados para visor Oculus Quest. Su duración es de aproximadamente cinco minutos, sin embargo, este tiempo podría variar de espectador en espectador según la atención que cada uno preste a los detalles que encontrarán en ella.

Es gratuita y está abierta al público general en las instalaciones del Museo Nacional de Costa Rica con un horario hasta el 18 de diciembre de martes a viernes 9 a.m. a 12 m.d. y de 1 p.m. a 3 p.m. En enero, del 5 al 29 con el mismo horario. Está instalada en el salón “Casas de los Comandantes”, donde simultáneamente dos personas podrán tener la experiencia y un guía les mostrará la forma correcta de utilizar los equipos. La higiene de los visores, para seguridad de los asistentes, está a cargo de una cámara de desinfección Siwa N95, especial para uso médico, que desinfecta a profundidad todo tipo de objetos. No utiliza químicos, no daña superficies ni afecta componentes electrónicos. Es propiedad de la empresa Plasma Innova. Su directora es Andrea Kalin, quien es cineasta, escritora, productora, directora independiente estadounidense y fundadora de la productora con sede en Washington D.C Spark Media. Ella admira y ama Costa Rica y posee más de 100 premios y reconocimientos en la industria, incluido un Prime Time Emmy y nominaciones al Globo de Oro y Premios WGA (The Writers Guild Awards)

Kalin es igualmente la directora y productora del documental “La Primera Dama de la Revolución”, donde se relata la vida de la escritora y periodista estadounidense Henrietta Boggs; la primera esposa de "Pepe" Figueres y su compañera durante la revolución de 1948. Spark Media produjo “El 48” en asociación con el estudio costarricense UXR Tech S.A. También, con la asesoría de la periodista Glenda Umaña. Para “El 48” destacados actores costarricenses les dieron voz a los soldados, políticos, operadores de radio, narrador de anuncios radiofónicos y niños. La experiencia se estará promoviendo a su vez en escuelas y museos de Estados Unidos. La meta es proyectarla asimismo en festivales internacionales, reuniones interactivas de realidad virtual y, por supuesto, en espacios sociales virtuales para que todos experimenten y se inspiren.



Te tengo un vieras



Vieras que me parece polísima esa costumbre reciente de tomarse fotografías familiares en un estudio que simula un paisaje nevado. Históricamente la Navidad se ha relacionado con la nieve porque fue de aquellos países fríos, de crudos inviernos, de donde llegó la costumbre de los trineos, las chimeneas permitiendo entrar a San Nicolás, los osos polares, los muñecos de nieve y demás yerbas; está bien, fue una costumbre adquirida con sus canciones que hablan de la nieve, Papá Noel, de Rodolfo el Reno y de abetos, pero aquí en el bosque tropical no hay ese tipo de vegetación ni de fauna. Me explico, si uno va a un país donde nieva, está bien aprovechar y hacerse la foto en aquellas condiciones, pero si uno está por estos lados, es más apropiado hacerse fotos en la playa, en las pozas de los ríos, en los potreros, en los volcanes y sitios más acordes con nuestro entorno, pero… ¿nieve por aquí? Me quedé frío, frío.



Vieras que la sicóloga Gabriela Gorden, muy conocida por su paso como presentadora de televisión, encontró el amor con Felipe Herrera y se le nota feliz y realizada. “Cada sueño perdido me llevó a donde tú estás. Otros que rompieron mi corazón, eran como estrellas del norte, apuntándome en mi camino a tus cariñosos brazos… Dios bendijo el camino roto y eso me llevó directo a Felipe Herrera”.



Gabriela Gorden y Felipe Herrera. Foto: Marco Cyrus.



Vieras que la periodista Yuri Lorena Jiménez, quien estuvo como panelista invitada en el programa televisivo Deportes+, de Erick Lonnis, confesó que la televisión la intimida porque ella habla mucho y subordina tanto las frases que hasta ella misma no recuerda donde empezó, sin embargo, “el Capitán Lonnis y su tropa lograron que no se me desbordara el barco (que no es lo mismo que se me hundiera el barco) y muy a pesar de mi amigote Ramón Luis Méndez, que me atravesaba el caballo, pudimos, creo yo, rendir el (rapidísimo) tiempo en televisión y sacarle buena punta al tema”.



Vieras que el abogado Juan José Andrade Morales, ex Director de la Fuerza Pública, director del Te Presento el Presente, de Teletica Radio, terminó este año los estudios de post-grado y se prepara para presentar la tesis de Maestría en Política Criminal en la Universidad de Salamanca de España. Para lograr esto Andrade hizo un gran sacrificio, pero la felicidad que siente, compensa todo el esfuerzo realizado. ¡Felicidades!



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.