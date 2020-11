Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/ Editor/ benapresa@hotmail.com

Cumpleañeros

El primer saludo es para las cumpleañeras de este 27 de noviembre las guapísimas Thelma Zeledón y Rose Carranza. También saludo a Paula Picado Cozza (cumple años el 28 de noviembre), el humorista Álex Costa, Carlos Jiménez (30), Wendy Flores (30), Stefanny Baldí (30), Tony Daza (30), Magda Bruna (1º de diciembre), Bruno Pezzuolo (1º), Diana de la O. (2) y las periodistas Rebeca Ugalde (2) y Jessica Rojas (2). ​

Paula Picado

Me complace saludar a Paula Picado con motivo de su cumpleaños este 28 de noviembre. Paula es una mujer talentosa y emprendedora, inteligente y con un gran sentido de la honestidad. Es muy sensible y solidaria. Es simpática, intuitiva y con una gran inteligencia emocional. Percibo en ella un gran corazón y un gran respeto hacia los demás. En mi labor como crítico y periodista, muchas veces me he referido a programas y proyectos de Teletica Formatos que están bajo su responsabilidad y ella, con gran tino, ha sabido escuchar y ha respondido con humildad y serenidad tan escasa en estos tiempos del COVID. Es una hija ejemplar muy digna de sus padres en especial de su mamá, con quien tiene una entrañable cercanía. Es más que una hermana para René: es su confidente, su amiga. Es una madre moderna, entregada a sus hijas y sus hijas son como ella: chispas, simpáticas, agradables, entradoras, talentosas, inteligentes y muy educadas, como su abuela doña Olga. A Paula la he visto trabajando codo a codo con su equipo de producción, ella es una pieza más de ese engranaje que da siempre los mejores resultados. Está siempre lista, atenta a los detalles y trabajando horas y horas para dar lo mejor de sus capacidades. Es una mujer sensible que sufre con el dolor ajeno, una ser humana extraordinaria. ​Feliz cumpleaños. ​

Gonín gana Tu Cara Me Suena

La vigésima gala de Tu Cara Me Suena (TCMS) presentó el domingo 22 de noviembre una noche llena de talento, emociones y gran cariño entre los ocho participantes de esta quinta temporada. El ganador fue Esteban Gómez “Gonín” cerrando con su imitación de Laura León. El jurado, la producción y los mismos compañeros entre sí, aplaudieron el espectáculo de cada uno para despedirse de todo el público costarricense.





Gonín imitó a Laura León. ​

“Gonín” donó el premio más grande de la temporada de siete millones de colones a la Asociación Cristiana Benéfica Caleb que ayuda a niños y jóvenes en adicción. Con respecto a las votaciones, Xiomara Ramírez obtuvo el segundo lugar, Eduardo Aguirre el tercero y el dúo Chillax el cuarto lugar. De esta manera, Teletica Formatos cerró exitosamente una temporada del mejor programa de imitaciones, ayudando a más de 20 fundaciones, que son definitivamente los ganadores de TCMS, porque se entregaron ₡64 millones en total. El compromiso y dedicación del elenco artístico y del equipo de producción, logró que se cerrara con broche de oro estas 20 galas, con las dificultades que conlleva una pandemia y aún así salieron victoriosos.

Tu Cara Me Suena venció al COVID-19

Tras el cierre de la temporada del programa Tu Cara Me Suena (TCMS) los productores y competidores se sintieron felices y satisfechos de haber cerrado la jornada de este año sin un solo caso de COVID-19. Instaurar todos los protocolos y cumplir las medidas dictadas por las autoridades sanitarias significó una inversión importante de recursos para la producción del espacio de entretenimiento. Pasar los ensayos y grabaciones sin contagios fue el reto cumplido de los realizadores y participantes. Hay que tomar en cuenta que en el montaje intervienen concursantes, presentadores, jurados, maestros, maquillistas, vestuaristas, estilistas, camarógrafos, luminotécnicos y demás personal técnico. Los productores vigilaron los protocolos y todos se empeñaron en cumplir. Cada uno se cuidó solo y todos se cuidaron entre sí. Fue una dinámica de cooperación lo que le permitió a este numeroso grupo salir libres de contagios. Toda una experiencia, todo un aprendizaje, toda una lección de disciplina. Mi respeto y mi felicitación para todos los que intervinieron en TCMS.



René Barboza un gran ser humano

No hay duda de que el periodista y presentador René Barboza, fue uno de los que más disfrutó las experiencias y las vivencias de Tu Cara Me Suena (TCMS). Es evidente que Barboza disfrutó cada minuto. Si bien no ganó y siempre recibía las malas calificaciones del jurado, siempre siguió adelante y nunca se le oyó con quejas ni con intrigas. René dio una lección de sana competencia, de respeto y de camaradería. Se metió en cada uno de los personajes y fue el más esforzado, pero no logró el triunfo. Por eso nos atrapó un texto publicado por Barboza el propio día de la gran final de TCMS pues, aunque ya estaban definidos los ganadores, en forma creativa tituló “Yo ganaré Tu Cara Me Suena”. Entre otras cosas, escribió:

“Cuando asumí el reto propuesto por Teletica, invadían mi mente muchísimos temores y me cuestionaba si era buena idea o no... Desde el primer día, la producción encabezada por Vivian Peraza, hizo que me sintiera como un ganador, cuidando todos los detalles, para que pudiera desarrollar mis presentaciones en un escenario hermoso y muy, muy caché. Al lidiar con la pandemia, todos los controles y protocolos fueron desarrollados profesionalmente por la producción, me obligaron a cuidarme tanto dentro como fuera del canal y lugares de ensayo, no sé si hubiese tenido los mismos cuidados si no estuviera en la “competencia” entre comillas porque yo NUNCA lo vi como una competencia si no como una forma de llevar alegría y felicidad a los hogares y a las instituciones beneficiadas. El saber que una empresa como Televisora de Costa Rica, que pone tantísimo empeño, inversión y pudor por este proyecto y el que yo haya sido escogido como uno de sus participantes, llena mi corazón, no de ego sino de un sentimiento de valoración de mi trayectoria. Tener cada semana, un staff de maquillistas de primer nivel, las mejores de Costa Rica, preocupados por mi transformación, de la mano de los extraordinarios profesionales encargados de las pelucas y peinados, productores y jefes que velaban por cada detalle hasta lograr el objetivo final; seguía creando en mi ese sentimiento de alegría y me hacía sentir importante. Ver el trabajo de cerca de productores, sonidistas, luminotécnicos, asistentes, camarógrafos, jefes de piso, realizadores, entre otros guardando todos los detalles para que mi participación y la de mis compañeros y compañeras saliera de la mejor manera posible, es digno de resaltar y aplaudir por tan excelente trabajo. Las tardes de programa, robarle un emparedado a Michi mmmm, con un rico café, ver entrar a encargados de limpieza dejando reluciente el escenario. Hubo momentos donde toda esta maquinaría me hacía sentir artista de la élite Neoyorquina... Haber colaborado con colegas artistas con mis primeros cheques ganados, llevando diarios y aunque quise mantenerlo en el anonimato, ellos lo publicaron y La Nación sacó una nota, por eso, lo reseño aquí, además de apoyar a mi bella institución AODES con tres millones de colones... Ayudar con mis calificaciones para que con el gane de cada uno de mis compañeros, 19 asociaciones recibieran 57 millones en ayuda social sin contar los siete millones de la final... Díganme si no soy ganador? Sí, lo soy”.



Seguidamente René hizo un detalle de cada uno de los participantes, pues de todos aprendió algo, valores como esfuerzo, dedicación, amabilidad y mucho más. “Con fe en Dios y luchando sin descansar pediré a él la fuerza de un León y un grano de mostaza de la sabiduría de Salomón... Cierro con este pensamiento de Sabina en una de sus canciones dicho así o en palabras mías: “El árbol de donde saldrá la madera para mi ataúd, no ha sido sembrado, y el cura que oficiará mis honras fúnebres, aún no llega ni a monaguillo”.

Amor de tigres



El conocido locutor y presentador Tigre Tony y su esposa la productora Alejandra Giusti cumplieron esta semana seis años de feliz vida matrimonial, lo que llaman bodas de hierro. Para grabar esa fecha en su álbum y en sus corazones, los Tigritos se hicieron una sesión fotográfica. “Sólidos y cada día más fuertes, con la bendición de mi DIOS seis años donde lloramos, reímos, momentos altos y bajos, pero siempre juntos el uno para el otro. Si ustedes me preguntan ¿es feliz? claro muy feliz y enamorado como desde el primer día que la conocí. Te amo Tigrita, que Dios me deje disfrutarte hasta el fin de mi vida. Amo a mi esposa, mi amiga, mi confidente, mi compañera y hoy en día mi otra mitad. Hoy en día espero muchos aniversarios más, pero siempre juntos”, escribió Tony.

El Tigre Tony y la Tigrita.

Una tarde de sangrías

Una tarde de estas un grupo de amigos del locutor y presentador de televisión Rafa Pérez se fue a Estación Atocha Don Bosco después de almuerzo. Al día siguiente, el talentoso muchacho cumplía años: fueron por un postre…y salieron trasquilados. Lo bonito de este grupo es que todos trabajaron en Giros de la Fama, de Repretel, y tras el cierre del espacio, mantienen una sana y auténtica amistad. A la reunión acudieron Diego Díaz, productor de la revista matutina de Multimedios; Franck Salas, quien ahora tiene un espacio de historias positivas en Tele Uno; Diana Montero, hace notas para Bomba TV; Charlyn López está modelando y haciendo comerciales; Melissa Umaña, periodista de Giros, el cumpleañero Rafa Pérez, quien trabaja en radio en las mañanas, sale en canal 2 y hace comerciales y fotografías y la experimentada camarógrafa Silvia Villalta.

También se unió al vacilón de esa tarde, Pablo Ramírez, esposo de Charlyn López.

Este grupo metió algarabía en el restaurante y se quedaron toda la tarde hasta que se les pegó la noche; disfrutaron como enanos y se refrescaron la garganta con unas frías y más sangrías. El grupo se mantiene unido en medio de estos tiempos convulsos esperando que la situación mejore para tener una nueva oportunidad en televisión, que es lo que más les gusta hacer.



Charlyn López, Diana Montero, Franck Salas, Rafa Pérez, Diego Díaz en la terraza de Estación Atocha Don Bosco.



La guapa Señora Charlyn

Ya que andamos por esos giros, destacamos la participación en ese grupo de la guapísima Charlyn López Bermúdez, mujer talentosa, simpática y muy bella. Con buen cuerpo y buena estatura, es madre de dos niños y tiene once años de casada con el ingeniero Pablo Ramírez, al que tuve oportunidad de conocer en la casa de Luis Carlos Araya, en Palmares. La verdad es que Charlyn merece una oportunidad en televisión gracias a sus sobradas y comprobadas capacidades. Aunque no hemos recibido la confirmación oficial, es muy probable que Charlyn esté en los planes de Jimmy Tosso, quien planea estrenar Con Buena Onda, un espacio muy similar a A Todo Dar y a Combate, producciones que dieron a conocer en el medio al ecuatoriano Tosso. Como quiera que sea, le auguramos mucho éxito a Charlyn, pues ella se lo merece y ha trabajado para ello y tiene las cualidades necesarias para desempeñarse en ese campo de la animación televisiva.





Rafa Pérez, Charlyn López y Diego Díaz.

“Déjala” lo nuevo de El Discípulo

Mario Alberto Díaz, “El Discípulo”, regresó a los estudios de grabación para concretar su nuevo tema “Déjala”, que poco a poco empieza a sonar con ganas de triunfar. Se trata de un reguetón romántico, obra de un productor colombiano, y que fue grabado en nuestro país en los estudios de Killa Productions, sitio que se caracteriza por la grabación de probados éxitos musicales. “Se nota en tu mirada lo que ya sientes por mí, no me puedes mentir… déjala que llore y grite sola, para buscar mis besos que tanto la descontrolan”, repite el Discípulo en esta pegajosa y alegre canción que marca el retorno del artista a la canción, a la radio y a los escenarios. El Discípulo también está en conversaciones con los productores de El Chinamo, de Canal7, para que al igual que en los años anteriores lo tomen en cuenta y pueda estrenar con ellos este nuevo tema. En el pasado, El Discípulo, grabó y pegó varios temas, algunos dúos y otros en solitario, entre los que sobresalen “Imposible para mí” y “Ya se fue cupido”, que grabó a dúo con Melissa Mora. “Los tiempos han cambiado. Los artistas la estamos pasando mal en esta pandemia, por las necesarias y obligadas restricciones que han decretado las autoridades sanitarias. Aunque nos esté afectando anímicamente y económicamente, todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para salir adelante de esta; debemos cuidarnos nosotros mismos y vigilar el entorno. Los artistas somos los encargados de llevar alegría a las almas, tenemos que hacer un esfuerzo para sacar vibras positivas en medio de tanto dolor y tanta incertidumbre. Los cantantes somos los encargados de transmitirle al público que hay esperanza, que no todo está perdido y que pronto despertaremos de esta pesadilla. Entonces cantaremos, bailaremos y nos fundiremos en un abrazo infinito”, dijo El Discípulo.





Mario Alberto Díaz, El Discípulo con la actriz Karla Gómez.



La Sele de los valientes

El pasado 21 de noviembre, con las más estrictas medidas sanitarias, se celebró la actividad de cierre de la campaña 2020 de La Sele de los Valientes, iniciativa que desarrollan Monge y la Federación Costarricense de Fútbol para promover la detección temprana del cáncer de próstata en el país. La actividad, realizada en el Proyecto Goal, le permitió a 30 convocados recibir de manera gratuita las pruebas médicas de diagnóstico como el antígeno prostático en sangre y el tacto rectal. Luego de los exámenes se les invitó a mostrar su destreza con el balón en la cancha y compartir una vez más la emoción que siempre depara el fútbol. La Sele de los Valientes procura concientizar a hombres mayores de 40 años y sus familias sobre la importancia de mantenerse alertas y realizarse los exámenes necesarios para detectar oportunamente este tipo de cáncer que presenta una alta incidencia en Costa Rica. La donación de exámenes médicos es un pilar de esta campaña, en la cual se seleccionaron a 30 hombres entre los que se postularon o fueron propuestos por sus familiares y amigos. “Estamos muy orgullosos de realizar por tercer año consecutivo esta campaña que ya ha salvado vidas en sus dos ediciones anteriores. Cuidarse es un acto de valentía con uno mismo y con la familia, por eso estamos muy satisfechos de la gran receptividad que ha tenido esta iniciativa, del interés de las personas en unirse a la causa y compartir sus mensajes”, comentó Carlos Fernández, Gerente de Comunicación de Monge. La Sele de los Valientes contó con el apoyo de destacadas figuras del ámbito deportivo y de entretenimiento, así como de la radio y la televisión, entre ellas, Gustavo López, Norval Calvo, Misael (Roque Ramírez), Maynor Solano, Jorge Martínez, Gabriela Jiménez, Giovanny Calderón, Claudio Ciccia, Andrés Zamora (Padre Mix) y Gustavo Peláez, cuyos mensajes se compartieron en las redes sociales de Monge y de la Federación Costarricense de Fútbol.

Roque Ramírez y Misael participaron en la Sele de los Valientes.

PENSAMIENTO



Tere Rodríguez nos invita a disfrutar

La Miss Costa Rica Tere Rodríguez sentenció esta semana: Si de algo estoy segura es.... que, dentro de 5, 10 o 20 años vamos a estar decepcionados de las cosas que No hicimos por el “Qué dirán”, por el “Vos NO podés”, por el “Estás vieja”, por el “No te da vergüenza” y tantos obstáculos que escuchamos en la vida y nos convencemos que esos obstáculos son reales y dejamos de vivir cómo queremos. Así que mi consejo es: Disfrutá de la vida, soltá eso que no te deja crecer, aléjate de las personas que restan y dividen, de las personas que siempre encuentran un problema para una solución. Creé en vos y en todo lo que sos capaz de hacer... porque podés hacer eso y más. Disfrutá, viví, soñá, reí, que la vida es un ratito y hay que disfrutarla, además, de igual manera es muy posible que te vayan a criticar.







GASTRONOMIA

Mariscos en Nochebuena

En Australia se acostumbra, comer mariscos en la cena de Nochebuena, no cerdo ni pavo. Se puede ordenar en línea, se abre la caja y “buen apetito”, con un vino blanco del país.

Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.