Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/ Editor/ rbenavides@benapres.com



Cumpleañeros

Ya se nos acaban los meses, ya falta menos, vamos poco a poco, nadando en este año aciago; esperemos mejores cosas para el 2021, Dios quiera. Ahora saludo a los cumpleañeros de la semana.

Saludo primero a mi barbero; sí Alex González, de peluquería Dinastía, en el Barrio Aranjuez, por la Iglesia de Santa Teresita, cumple años este 30 de octubre; Alex atiende a muchas melenas famosas de políticos, empresarios y algunos faranduleros; a mi ya casi no me atiende, porque el pelo es menos. Felicito a Laura Rosales Quintana, hermosa santacruceña quien celebra su natalicio el 31 de octubre, día de brujas, sustos y espantos, pero no tantos. El 2 de noviembre, día de todos Los Fieles Difuntos cumple años la hermosa Marcela Negrini, quien ya anunció su boda: el anillo se lo dieron en un lujoso hotel de Manuel Antonio llamado Tule Mar, ojalá no sea por lo de Tule, porque ella sigue joven y bonita. Otros cumpleañeros de estos días son el empresario José Manuel Vargas León (cumple el 2 de noviembre), la periodista de la Fundación Monge, Gloriana Gómez, mi Cita Paola (2), la abogada y presentadora Diana Ibarra (3), el empresario radiofónico Andrés Quintana (4), la empresaria griega Lolita Mora (4), la actriz Thelma Darkings (5), la periodista Marujita González (5), el abogado y notario Juan Blanco Fonseca (6), el cirujano plástico Christian Rivera (6), la empresaria Kattia Garrido (6), la abogada y modelo Yeralín Chavarría (6) y el empresario Henry Abrahams (6).

Orgullosa mamá

Esta semana la chef Lorena Velázquez estaba feliz porque Sebastián, su hijo mayor, está cumpliendo 16 años. De acuerdo con la orgullosa mamá, “antes de tener hijos te dicen que no solo la vida te va a cambiar si no que vas a conocer al verdadero amor de tu vida. Hoy le celebro a uno de los amores de la mía, 16 años y todavía no lo puedo creer, en qué momento se me hizo grande. Un hombre hecho y derecho, un hijo, hermano, sobrino, nieto y, sobre todo, un ser humano extraordinario, disciplinado y amoroso, así es mi Sebas. Gracias Dios por darme la bendición de celebrar un año más de vida y por darme la oportunidad de ser quien soy, por tenerte a mi lado”.

Lorena Velázquez y su hijo Sebastián.



Daneth pelinegra

La empresaria y actriz venezolana Daneth Clausen, quien es muy conocida aquí por haber participado en varias producciones cinematográficas, es una hermosa rubia, sin embargo, contrario a lo que suele pasar con las mujeres de su edad —se aclaran el pelo— luce ahora su cabello negro como petróleo. Vi las fotos, la única manera de hacerlo en estos tiempos de confinamientos, y realmente se ve muy bien y mucho más joven. ¡Felicidades!

Nosotros los papás

“Papás de Costa Rica” es un blog repleto de buenas y entretenidas historias sobre la experiencia de ser padres. Son relatos breves, divertidos y de temas cotidianos. También se incluyen opiniones de expertos en odontología, psicología, yoga, natación y otras áreas de mucho interés.

Dicho lo anterior, recomiendo que ingresen al siguiente link, le den “Me gusta” a la página y vivan un montón de buenas experiencias sobre lo que significa ser padres en Costa Rica y qué podemos y debemos hacer para ser mejores.

El periodista y fotógrafo Eloy Vargas León se alista para ser papá en las próximas semanas. En la foto aparece con su sobrina Valentina.



Helena emprendedora

De las cosas buenas que nos ha dejado la situación pandémica están los llamados emprendimientos y la actitud de muchos que, sin importar la edad, han decidido ejercitar su talento y se han puesto a producir, porque tienen muy claro que el movimiento se demuestra andando. Tal es el caso de Helena Constantinou, la hija de la periodista Glenda Medina, quien, con tan solo ocho años, montó una venta de camisetas con teñidos de diversos colores y estilos que ella misma elabora. Las prendas que ofrece Helena y las rifas que hacen las pueden seguir en el siguiente enlace.







Helena Constantinou Medina está feliz con su pequeña empresa.



Una reina con COVID-19

La bonita Kelly Ávila, quien concursa en Miss Earth 2020, confirmó en una conferencia virtual con otras candidatas, que hace unas semanas adquirió COVID-19. De inmediato Kelly fue atendida medicamente y siguió al pie de la letra todos los protocolos sanitarios, con el propósito de mantenerse en la competencia. La participación de esta oriunda de Pérez Zeledón ha sido destacada y se perfila como una de las favoritas. Por el momento, Kelly ya está plenamente recuperada. Esta es la segunda reina de belleza, afectada por el coronavirus, la otra es Andrea Montero.



Otra bella con COVID-19

Andrea Montero, candidata de Costa Rica al concurso Miss Mundo 2021, también estuvo afectada por el COVID-19, pero tras recuperarse, sigue adelante con más ganas. De 19 años de edad, vecina de Limón, estudia inglés en la Universidad de Costa Rica (UCR) y Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico (TEC); le gusta la pintura y el dibujo y es practicante de karate. Andrea se convirtió en reina el 15 de octubre.

Desde su coronación ha experimentado lo que es ganar un concurso de belleza, además, “reinar” en tiempos de distanciamiento social. Esta muchacha asegura que en la coyuntura actual no dejará de comunicarse con los costarricenses mediante sus redes sociales, ya que no puede hacerlo físicamente. Sobre su preparación dice que será la óptima para representar de la mejor manera a Costa Rica. Nuestra sincera felicitación a Andrea, deseando que se recupere completamente porque estamos seguros de que representará muy bien a las bellas del país.

Andrea Montero. Foto: Adrián Rodríguez Cervantes.



La lengualarga

Como cada octubre, el pasado 25, escribí unas líneas con motivo del cumpleaños de la periodista Verónica Bastos. Enfrentarme al reto de no repetir los conceptos del año anterior es un ejercicio placentero. Es una satisfacción mencionar los logros de una de las periodistas costarricenses más exitosas. Verónica sorprende cada vez más por su gran capacidad de cambiarse de piel, de enfrentar los retos profesionales con notable éxito. Ha estado en todos los programas de la televisión hispana dedicados al entretenimiento. Ha trabajado duro y ha cosechado los frutos de su esfuerzo. Hace apenas unas semanas, cuando se había perdido de vista, sorprendió con Lengüilargos, un programa diario en redes y ahí va: triunfando y creciendo. La televisión convencional ha perdido intensidad, por eso, quienes quieran seguir comunicándose masivamente, lo hacen por medio de las nuevas herramientas tecnológicas.

Verónica tiene miles de seguidores, pero después de su hija Amanda, su esposo Alexis, su querida mamá Marjorie, sus hermanas y toda su marimba alajuelense, soy su perro más fiel: me paso todo el tiempo ladrando, moviendo la cola, babeando; hasta las pulgas me sacudo todas las tardes cuando me conecto para verla volando alto. En diciembre pasado me invitó a los estudios de Telemundo en Miami. La vi en vivo y en rojo —su color preferido—, durante la transmisión de ¡Suelta la sopa!; no ladré porque se habría filtrado el audio, pero me sentí orgulloso de ella. Luego fuimos a comer algo por ahí y terminamos brindando por su éxito en su apartamento con vista a la beach de Miami.

El pasado 25 de octubre, de acuerdo con el rito, le envié mi saludo cumpleañero con renovado entusiasmo porque cada vez me siento más orgulloso de ella y valoro su rosario de logros. Aunque es de Tacocorí, de Alajuela, su nombre viene del griego “vero-eikon”: verdadera imagen. Sí, su imagen es verdadera, no engaña a nadie porque conoce su esencia, sabe sus límites y sus posibilidades. ¿Imagen verdadera? Cuando la vía dolorosa de Jesús pasó frente a la casa de santa Verónica, ella abrió paso entre los soldados y postrándose a sus pies le alargó el sudario para enjugar el rostro ensangrentado y este quedó grabado en el lienzo; esto permitió comprobar la autenticidad de la imagen de Jesús. La Verónica de mi historia es respetada porque se ha ganado la buena opinión del público, porque ha hecho las cosas bien y porque en todo pone primero su corazón y el corazón nunca falla.



Miguel Ángel Masjuan, Verónica Bastos y Colate son los Lengüilargos.



El pianista desocupado

Hace unas semanas me escribió el pianista Sebastián Chinchilla Blanco para preguntarme si le podía conseguir material fotográfico o fílmico de una presentación suya, en el 2012, junto al gran pianista latinoamericano Raúl Diblasio, en el Melico Salazar. Recuerdo su historia, era la un muchacho menor de edad, de Zarcero, que consiguió tocar el piano en medio del show de su ídolo; para llegar en San José tomó un bus desde su pueblo que demoró varias horas, pero logró su objetivo; después no tenía dinero para regresarse, pero había logrado uno de sus sueños. He seguido en contacto con Sebastián y, tristemente me enteré que, al igual que muchos, está sin trabajo y buscando una oportunidad en lo que sea, mensajería y como chofer.

Increíble que un muchacho que es profesor de piano y que tiene título de la Universidad de Minnesota, de la Universidad Nacional, del Instituto Superior de Artes de Costa Rica y de la Universidad de las Ciencias y de las Artes, esté pasando penurias. Sebastián estuvo promocionando cursos virtuales, aprovechando que ahora la gente pasa la mayor parte del tiempo confinados en casa, sin embargo, no tuvo suerte y se quedó sin el sustento necesario. Ojalá que algún restaurante, de esos que empiezan a abrir poco a poco sus actividades, lo pudiera contratar tocando piano, especialmente porque por el momento las autoridades sanitarias permiten conciertos instrumentales y las notas se Sebastián serían ideales para amenizar un almuerzo, una cena o una actividad especial.

Me conmovió el mensaje de Sebastián, dice así: “Quería contarles que me encuentro en busca de empleo. Soy una persona trabajadora y honrada. Me desempeño en distintas funciones: desde limpieza, bodeguería y chofer. Soy profesional en la enseñanza, tengo Bachillerato y Licenciatura en enseñanza de la música, además también tengo una Maestría en Administración Educativa. Me dedico a la interpretación del piano de manera profesional, además ofrezco clases de piano a domicilio. Por increíble que parezca mi currículum, no tengo trabajo y estoy urgido de encontrar uno. Sin alguien sabe de alguna oportunidad, les agradecería que me lo hagan saber, por medio de mi celular 8748-5274”.



Mel Gibson vendría el martes

Después de la pandemia, no llega la calma, pero a lo mejor llega Mel Gibson el próximo martes 3 de noviembre; ya en una de sus casas en Guanacaste se hacen los preparativos para recibirlo. Desde marzo pasado, cuando empezó la pandemia, se cerraron los cielos del país y muchos viajeros frecuentes dejaron de venir, entre ellos el reconocido actor y director cinematográfico, quien posee algunas propiedades aquí y viene cada vez que puede…, pero no había podido. Afortunadamente, la situación se ha ido normalizando; poco a poco y los aviones de los famosos podrían regresar.

En Malpaís, frente a la exuberante belleza de Montezuma y Santa Teresa está villa Nimbu, propiedad de Gibson y que es administrada por la empresa Casa Chameleon. Durante más de siete meses, a raíz de la suspensión de la llegada de turistas, decidieron alquilarla a nacionales, oportunidad aprovechada por algunos para conocer aquella lujosa residencia enclavada en las montañas de Malpaís. Como estuve ahí en varias oportunidades, puedo contarles que Villa Nimbu tiene cinco impresionantes master suites y muchas ventajas más tales piscinas, helipuerto y otras comodidades, en otras palabras, es un lujo asiático y la verdad que lo es, porque todos los elementos decorativos, fueron traídos de Asia.

Bienvenido mister Gibson, disfrute del país y de esa casa, es suya.

Esta es la casa de Mel Gibson en Malpaís.

La casa tiene, entre otras facilidades, un helipuerto.



Eso es todo, los quiere Tía Zelmira, la que todo lo mira.