Tía Zelmira, la que todo lo mira

Cumpleañeros

Saludo a doña Laura Moreno Ramírez, de BAC Credomatic, quien cumple años el 19 de octubre. También cumple años el músico Wálter “Chepe” Blanco Rodríguez (el 19 de octubre), la ex Miss Costa Rica Nazareth Cascante (20), la cantante Rayssa Jiménez (20), el promotor y productor del programa “La cara del entretenimiento” Alex Cuadra (21), la modelo Sammy Taylor (21) y la modelo Karol Usaga (22).

Farándula palmareña

En la columna anterior mencioné que Kenia Gutiérrez integró durante una buena temporada la farándula de Palmares. En San José también nació hace un tiempo un capítulo farandulero conocido como La Avioneta Set, cuya presidenta plenipotenciaria y vitalicia era (y es) Amanda Moncada, quien sigue muy activa porque ahora vende sus chuicas por medio del Tik Tok y como alguien tiene que bailar para mercadear, ella misma se tira a pista, situación que la mantiene tan vigente que esta semana la entrevistaron en tres espacios televisivos y le hicieron una generosa nota en De Boca en Boca.

Pero volvamos a Palmares: aquel capítulo tenía mucha actividad en Palmares y en otras ciudades, sin embargo, cuando más disfrutaban era durante las festividades palmareñas, especialmente el día del tope; el grupo lo integraban, presidido por las hermanas Kenia y Guiselle Gutiérrez con sus respectivos consortes, también lo integraban la profesora Cao Quesada, Melba Vega, Magdalena Campos y Tammy Taylor. El jefe de Protocolo de la Municipalidad de San José, licenciado Jorge Villalobos, aunque vive en Moravia, a veces se sumaba al capítulo palmareño, al igual que lo hacía el empresario Adrián Araya.

Amanda Moncada se renueva cada día.​

Lynda relajada

La procesión va por dentro, dicen y… es cierto. La hermosa Lynda Díaz tiene miles de seguidores en Instagram. La semana pasada subió un video con un traje de baño bastante revelador: dejaba poco espacio a la imaginación; además, andaba sin maquillaje y con el pelo sin arreglar. Se veía hermosa y tranquila, disfrutando su momento y compartiendo con sus seguidores como a ella le gusta hacerlo: sin preocupaciones. Pero, en esas aguas pestilentes de las redes antisociales, como ella lo sabe, campea la envidia. También sobran quienes le quieren arreglar la vida a todos, pero no corrigen la propia. Muchos la felicitaron por su cuerpo y su decisión de aparecer tal cual, pero otro tanto la criticó por salir así cuando su hija Nicolle lucha contra un grave cáncer. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso para demostrar dolor debe salir llorando hecha una bomba de mocos? Pues no, sencillamente no le da la gana; asumir esas posiciones y exhibir el dolor así no es lo suyo. Cada cual manifiesta y vive sus emociones, según le parezca. La vida continúa y ella, madre de cuatro adorables hijos y abuela de una niña preciosa, no puede echarse a morir y evidenciarlo tal y como muchos esperan para que sus seres más queridos la vean así. Lynda está sufriendo mucho en estos momentos por su hija enferma, ha sido una experiencia desgarradora, pero echarse a llorar desconsolada y aparecer así, no es su estilo. Cada quien lleva y muestra el dolor como mejor lo estime conveniente y no como lo manda y espera la sociedad. En resumen: felicitamos a Lynda por su actitud, por mostrarse como quiere, por amar a los suyos de la manera en que lo hace y por sufrir a su modo el dolor de una madre que ama a su hija y que todos los días confía en su recuperación.

El renacer de Natalia Carvajal

Esta semana nos enteramos en corrillos y en una publicación de La Teja, que Miss Costa Rica 2018, Natalia Carvajal, vive en Los Ángeles desde julio y se dedicará al canto, dejando de lado los asuntos relacionados con la belleza y el modelaje. Natalia, de 30 años, es bonita, inteligente y muy capacitada. Es realmente hermosa y talentosa. Recordamos positivamente su participación en el programa de Miss Universo del 2018, cuando Steve Harvey quiso hacerle alguna broma, pero ella salió muy bien librada y “se robó el show”, cosa bien difícil si tomamos en cuenta la experiencia que tiene Harvey. Natalia, quien tiene 580 mil seguidores en Instagram, se convirtió en una “rock star” y viste y se comporta como tal, sin olvidar su característica y elocuente sensualidad. Natalia también lanzó una tienda virtual llamada Reborn (“renacer”) porque “hay una Natalia antes y después de la pandemia”. Ella, quien superó el tema de los concursos de belleza, está enfocada ahora en el rock and roll y todo lo que conlleva ese ritmo y ese estilo de vida. Ahora está enfocada en componer su propia música bajo la influencia del rap y el rock and roll, algo que siempre había querido hacer, pero que por miedo no se atrevía.

Título por correo

Rafa Pérez, uno de los nuevos valores de la radio y la televisión, sigue sumando logros. La semana le llegó a su casa el título de la Universidad Latina que le confirió una Maestría en Comunicación y Mercadeo. Seguramente —como todos— habría preferido un acto formal de graduación, pero la pandemia dispuso otra forma y él se resignó, con la esperanza de celebrar más adelante como Dios manda. Rafa Pérez sobresale como locutor en radio EXA (102.7) y con su espacio Momentos de Fama en Momentos Reloj (94.3). Además, sale en Canal 2 en Conectados a las 3 p.m. y los sábados en Exa TV a las 2 p.m.; además, es uno de los presentadores de Bombatv. Anteriormente estuvo en Giros de la Fama, de Canal 6. Felicidades sinceras para este muchacho por sus logros académicos y personales.



Rafa Pérez recibió el título de su Maestría vía mensajero.



GASTRONOMÍA

Hooligan’s abre en Tempo

La cadena costarricense de restaurantes Hooligan’s abrió las puertas de su octavo punto en Tempo, Escazú. Con 22 años de presencia en el mercado nacional, se ha convertido en el lugar preferido del público por su temática deportiva, su música, buen ambiente y sus famosas y deliciosas alitas, que forman parte de un menú de platillos de comida al estilo americano. El nuevo restaurante cuenta con 150 m2 de espacio, incluyendo la terraza, y tiene una capacidad para 120 personas (60 actualmente siguiendo todas las disposiciones sanitarias giradas por las autoridades).

Además, tiene una decoración moderna e industrial que se complementa en un glass box y terraza abierta, por lo que los clientes pueden disfrutar de la iluminación diurna y, además, del mejor ambiente nocturno. Esto sin olvidar la gran cantidad de pantallas de alta definición que presentan a diario los mejores partidos de fútbol, baloncesto, baseball, futbol americano y cualquier otro deporte que levante la emoción de los clientes.

“La apertura del nuevo restaurante en Tempo fue evaluada tomando en cuenta que, sin duda, es el lugar de referencia para la buena gastronomía y entretenimiento de la zona oeste de San José. Hooligan’s viene a aportar una nueva opción de comida, bebidas y entretenimiento a todo el público que constantemente visita la plaza y que sabe que la va a pasar muy bien”, comentó Axel Brenes, propietario de la franquicia Hooligan’s Costa Rica.

Además de sus reconocidas alitas de pollo, que ellos mismos denominan como “posiblemente las mejores del mundo”, otros platillos que están entre los más solicitados son los Chicken Bites, los famosos aros de cebolla, los Pork BBQ Tacos, la ensalada Cobb y la hamburguesa Francia 98. El resto del menú ofrece otras apetitosas opciones de comida estilo americano como appetizers, quesadillas, tacos, sandwiches, ensaladas, hamburguesas y platos para compartir. El restaurante está operando con todas las medidas y disposiciones indicadas por el Ministerio de Salud. Inclusive, implementa protocolos aún más estrictos para garantizar las mejores condiciones de precaución sanitaria para clientes, colaboradores y su comunidad.

Fogo para descansar y comer

Fogo Resort lanzó una serie de promociones que invitan a salir de la rutina, comer rico y relajarse, en su nuevo complejo en Escazú, con almuerzos a la carta y pases del día. Además, los amantes del buen comer pueden disfrutar de una oferta que incluye su famoso rodizio con diez cortes de carne importados, una bebida natural gaseosa, una entrada caliente y una fría, así como guarniciones y postre de la casa por $45 impuestos incluidos o ₡26.325 pueden disfrutar del paquete “FOGO Honeymooners” que incluye cena rodizio, copa de vino, postre de la casa y una noche de hospedaje con desayuno americano o costarricense por $80 i.i o ₡46.800, por persona. Mientras que los pases del día en el resort incluyen desayuno típico o americano, almuerzo Fogo BBQ, café con bocadillos dulce y salados y uso de instalaciones por $50, mientras que por $80 se otorga una habitación además de las comidas mencionadas.



