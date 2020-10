Tía Zelmira, la que todo lo mira

Rogelio Benavides/ Editor /rbenavides@benapres.com

Los cumpleañeros

Saludo a don Omar Jiménez, de BAC Credomatic, con motivo de su cumpleaños este 25 de setiembre. También cumplen años la vicealcaldesa de San José Paula Vargas (el 26 de setiembre), la periodista Andreína Samudio (27), el productor de vinos don Ramón Blanco Lobeto (28), el productor de espectáculos Pablo Formal (28), el fotógrafo Roger Rubin (29) y el teledifusor René Picado Riba (29). ¡Felicidades!​



Cumplo años

Este 28 de setiembre cumplo años. Acepto regalos, piropos y más. Es muy jodido celebrar en medio de esta maldita pandemia, es más, este año deberían eliminarlo de las cuentas y contar hasta el próximo, así nos ganamos una docena de meses de vida; hagamos todos como si este 2020 no existió. Afortunadamente hemos aprendido a estar más con nuestras familias y hemos valorado todo cuanto antes ignorábamos. Hemos aprendido a vivir con menos y a valorar más lo poco que tenemos. Este año perdí a mi madre y gané más fuerzas para seguir amando a los de mi alrededor como mi esposa Lilliana Mora y mi nieta Valentina, quienes forman mi burbuja más íntima, mi universo. Soy más viejo, pero no más feliz por culpa de esta tenebrosa pandemia. Cerré Tiazelmira.com, pero tuve la gratísima oportunidad de publicar mis ocurrencias en Teletica.com, la página informativa más exitosa del país. Dos de cal y dos de arena. Cumplo años, pero tengo poco para celebrar, corren tiempos extraños; debemos reflexionar sobre quiénes somos y lo que queremos. Tengo los amigos que quiero y necesito, ni uno menos ni uno más. Gracias a ellos por ayudarme a sobrellevar tantas penurias en tiempos del COVID-19. Ya saldremos de esto, ya nos abrazaremos y celebraremos. En silencio, casi en secreto, me felicito por un año más de vida, gracias a Dios.



El cumpleaños de Puntarenas

Se cumplen 162 años de la fundación de Puntarenas como ciudad, su cantonato se decretó el 17 de septiembre de 1848, justificado por un sensible aumento de población, desarrollo comercial y actividad portuaria. La decisión de otorgar el título “Ciudad de Puntarenas” fue emitida por Juan Rafael Mora Porras. Con motivo del aniversario, la Junta Promotora de Turismo celebra la declaración de Puntarenas como Ciudad este “Mes de la Puntareneidad”. Esta región es rica en cultura, tradición y familiaridad, donde es habitual encontrarse a las personas afuera de sus casas con sus familias disfrutando de la tarde al aire libre. Destacan tradiciones porteñas como la gastronomía, “mejenguear” en la playa, bailar, pescar y llamarse por apodos. Este sentido de calidez se encuentra en las costas de Puntarenas, que lucen playas paradisíacas, tesoros naturales y abundantes islas. La ciudad ofrece una gran variedad de atracciones. Por ejemplo, se pueden degustar platillos tradicionales como el vigorón, apreciar el atardecer con el icónico granizado churchill y está la opción de visitar el Estadio Lito Pérez para aquellos amantes del deporte. La Junta Promotora de Turismo extiende el llamado a todo el país a visitar la hermosa Ciudad de Puntarenas y sus islas, como todo el exquisito sabor de su gastronomía, la calidez de su gente y celebrar el orgullo de ser puntarenense.



El faro es el nuevo emblema de Puntarenas. Foto: Kenneth Bolaños.

Las luces del puerto

¿Cómo no recordar el puerto con cariño? Puntarenas quedó para siempre en mi memoria. Aunque no lo crean, fue la primera ciudad iluminada y grande que vi y… desde el mar. Debe haber sido a inicio de la década de los años 70. Vivíamos en Quepos y la manera más usada para salir hacia San José era vía Puntarenas y ahí tomar el tren del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico (FEalP) o en los buses Sultana. Viajábamos desde puerto Quepos haciendo cabotaje en la Río Grande (de la Compañía Bananera de Costa Rica) que atracaba en un muelle de la empresa en el Cocal de Puntarenas, gerenciado por don Juvenal Vargas. A veces nos embarcábamos en La Osa, pero eso era otra cosa. La primera vez que llegamos a Puntarenas desde el mar me impresionó ver tantas luces. Esa noche, mientras encontrábamos a mi tía Elia Rivas, nos hospedamos en el Hotel Costa Rica, por el mercado. La mañana siguiente la buscamos y la encontramos, vivía en las casas del Ferrocarril, muy cerca de la atunera Tesoro del Mar y cerca de donde tenía su barco camaronero el Capitán Bonilla, el papá de Marielos Bonilla. Más allá estaba La Violeta, el café La Moderna y la pulpería de El Chino Chanpío. Me gustaba compartir con mis primos Rosa Claudia, Gisella, Melvin y Carlos Manuel; también con la tía y con su esposo Carlos “Chumilo” Ortega. Desde entonces, cada vez que podíamos nos íbamos de vacaciones a Puntarenas. Eran épocas bien bonitas, siempre de camino a San José pasábamos al Puerto. También un tiempo vendimos en Quepos tarjetas de Navidad que imprimía don Armando Orozco en la imprenta El Progreso, del puerto. Hoy, cada vez que puedo paso donde mi prima Guisella al Sesteo, en el Paseo de los Turistas, donde podemos probar una ensalada de frutas, un churchil y otros platillos. Muy lindo Puntarenas. Qué buenos recuerdos. Por eso trato siempre de volver, para recordar las luces de la ciudad.



SNK y Cocofunka fusionan su talento

Sergio Guillén, conocido como SNK, improvisa al ritmo del beat creado por Cocofunka en una Impro Sesión que expresa lo mejor del “pura vida” con una selección de géneros particular y desde uno de los lugares más emblemáticos de San José: barrio La California. Sus ganas de crear, comunicar con claridad y la convicción de ser de los mejores en la escena donde se desenvuelven, son el común denominador entre el rapero y el grupo musical. Gracias a la versatilidad de la banda y su química en el escenario, este proyecto musical promete no ser su última colaboración. Por ahora, Cocofunka lanzará su nuevo disco, lleno de propuestas en cuanto a mezclas y sonidos, en el cual incluye elementos inspirados por del hip hop. “Es inevitable que la calle no sea una influencia, eso se refleja en nuestra música y también lo siente nuestro público, en eso nos identificamos con el hip hop y la escena del rap improvisado”, expresó Gustavo Gutiérrez, tecladista de Cocofunka. SNK también muestra gran versatilidad en su última producción llamada “De Freestyler a Artista”, compuesta sobre bases de boombaps y trap. Sus temas ya se encuentran disponibles en diferentes plataformas digitales. Algunos de ellos son: “Cazador”, “Muéstralo”, “De la Plaza a la Tarima” y “K.O.”



¡M O N U M E N T A L!

Hace unos años, cuando íbamos al centro de San José, era obligatorio pasar por Radio Monumental, específicamente por la llamada “esquina de los grandes acontecimientos”. Allí unas bocinas eran activadas cuando había una noticia de último minuto o durante las transmisiones del futbol… cada cierto tiempo se escuchaba una portentosa voz: ¡M O N U M E N T A L!, entonces temblaba todo el edificio; era el chileno Iván Silva Acuña. Llegué a trabajar a Radio Monumental en 1976 —acababa de cumplir 18 años—, gracias a la recomendación de mi buen amigo Armando Contreras Moya. Claro que quería saludar a quien decía ¡M O N U M E N T A L! Porque ya había conocido a Carlos Alberto Patiño, el de la frase: “¡Buena esa! ¡Con Monumental a la cabeza! Pero Iván Silva Acuña vivía en Washington porque laboraba en la emisora internacional La Voz de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Su voz se escuchaba en otras emisoras del mundo, especialmente en la Onda Corta. Era una autoridad en eso del buen uso de la voz y la narración. Pero el destino, que todo lo acomoda, organizó una reunión de la OEA aquel año en San José y obviamente vino Iván Silva a realizar todos los espacios radiofónicos del organismo. Quiso también el destino que fuera Monumental la emisora elegida como centro de operaciones. Iván Silva llegó todos los días que estuvo en San José a la emisora y ahí estaba yo esperándolo para ayudarle en lo que pudiera. Ahí también estaba Claudio Antonio “Cabito” López, técnico de grabación, para hacer lo propio. Después, durante un buen tiempo, tuvimos una buena y recurrente comunicación, pero no recuerdo en qué momento se perdió. De lo que sí estoy seguro es que durante los cinco años que laboré en esa empresa, seguí desde aquí el trabajo del chileno, quien periódicamente enviaba corresponsalías para Noticias Monumental, dirigida por mi maestro en asuntos de Periodismo Armando Vargas Araya.

Rogelio Benavides e Iván Silva Acuña.





La noche de Elvirilla

En una jornada exclusiva para las imitaciones de mujeres, Carmen “Elvirilla” Chinchilla obtuvo el primer lugar con su presentación de Gloria Trevi, con el tema “Todos me miran”, durante la undécima gala del exitoso espacio Tu Cara Me Suena (TCMS). El jurado felicitó a Carmen por su gran crecimiento en el escenario, además de su mejora en el área rítmica. Chinchilla donó el premio de tres millones de colones a Hospisonrisas Costa Rica, una fundación que lleva alegría al Hospital Nacional de Niños. Eduardo Aguirre obtuvo el segundo lugar con “Señora” de Rocío Jurado, demostrando su gran talento para el canto y ahora para la imitación. Entretanto, Sharon Abarca obtuvo el tercer lugar por su versión de Adele, la cual estuvo llena de emotividad. El invitado de la gala fue Boris Sosa, quien estuvo en la primera temporada de TCMS; su presentación fue como Sonia López con el “El Ladrón”.



Historias positivas

Franck Salas, periodista y presentador de televisión, nunca le arruga la cara a nada ni a nadie, menos a la adversidad. Lo hemos visto durante muchos años en televisión haciendo notas de farándula y espectáculos. Siempre tuvo sus espacios en canales alternativos y también estuvo en Giros de la Fama, de canal 6. Sin embargo, hace unos meses cuando cerraron este espacio, regresó a Tele Uno de Grecia, donde siempre tiene las puertas abiertas porque conocen sus frutos. El resultado está a la vista: desde hace unas semanas Salas produce y presenta “Historias positivas en tiempos de Covid”, los viernes a las 9 p.m., con repetición los domingos a las 3 p.m. Franck cuenta las experiencias de personas que han logrado superar el virus, habla de emprendimientos y muestra el lado más humano de las personas en estos tiempos tan difíciles. También presenta la forma en la que muchos artistas han visto cambiar su vida y qué han hecho para salir adelante sin faltar los consejos de un especialista en psicología. Aprovechamos para saludar quien cumplió años ayer jueves 24 de setiembre y, para no perder la costumbre, celebrará con su burbuja con un almuerzo este domingo 27 en el restaurante español Estación Atocha Don Bosco. ¡Felicidades!

Cheko regresa con Átomos

Cheko estrenó el primer sencillo de lo que será su próxima producción musical, que se lanzará oficialmente en marzo del próximo año, y con el que espera conquistar al público con una balada que habla sobre el amor como sentimiento universal. Casi 20 años han pasado desde que el cantante Cheko dio sus primeros pasos en la industria musical de Costa Rica, en donde tuvo la oportunidad de componer e interpretar el tema de los Juegos Nacionales de Pococí 2000, además de haber logrado la rotación en las emisoras locales de canciones como Quiero y Una prueba más. El artista costarricense, quien reside entre las ciudades de Miami y Medellín, decidió que había llegado el momento de retomar su carrera y volver a compartir su sonido pop rock con el mundo. Es así como presenta Átomos, el primer sencillo de lo que será su próxima producción discográfica, y que desde el 4 de setiembre está disponible en las principales plataformas digitales. Este primer sencillo fue grabado en Miami Beach en marzo de este año, y fue producido por el español Rafa Vergara, además de que contó con la coproducción del colombiano JuanFran Parra y de la participación en la batería por el músico Lee Levin. El video que da vida a Átomos fue creado, dirigido y animado por el cubano Héctor Álvarez y su equipo de Búnker Films.

Vieras que Karina Ramos (Miss Costa Rica 2014) no deja de sacudirnos con sus novedades y con su hermoso cuerpo. Un día sí y otro también nos sorprende positivamente. Ahora anda por las playas Jamaica en una actividad benéfica denominada Paradise Challenge, en la que participan los mejores fotógrafos del mundo y las modelos más cotizadas. Poco antes de partir a las Antillas, nos dejó notificados que tiene un nuevo novio llamado Iván Salas Voronof, de 32 años, entrenador, terapeuta físico y también modelo quien se dedica a las pasarelas desde hace varios años; además, es amigo del gemelo Esteban Castillo, expareja de Karina. Por ahora esperemos con ansias las fotos de Karina que nos llegarán desde Jamaica. ¡Quedan avisados!

Vieras que Los Ajenos sacaron un disco titulado “Pronto volveremos”. El tema refleja la actitud con la que la agrupación ha enfrentado la actual crisis: seguir adelante con una consigna positiva y ser fiel y grato con un público que ha estado a su lado por más de 10 años. Este disco es una recopilación de varios sencillos que la banda ya ha sonado junto con algunos temas nuevos.



Portada del nuevo disco de Los Ajenos.



