Peng Shuai: Naomi Osaka preocupada por tenista que denunció un alto funcionario de Pekín

La estrella del tenis mundial Naomi Osaka ha sido la última deportista en mostrar su preocupación por el paradero de la tenista china Peng Shuai.

Peng, una de las mayores estrellas del deporte en China, no ha sido vista en público desde que acusó de agresión sexual a un alto dirigente chino.

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) dijo que ha confirmado que está "a salvo y no bajo ninguna amenaza física".

Sin embargo, no pudieron establecer contacto directo con ella.

"Fui recientemente informada de una compañera tenista que ha desaparecido poco después de revelar que ha sufrido abusos sexuales", publicó Osaka en Twitter, bajo la etiqueta #WhereisPengShuai ("Dónde está Peng Shuai").

"Espero que Peng Shuai y su familia estén a salvo y bien. Estoy en shock por esta situación y les envío amor y luz", expresó Osaka.

El comentario de Osaka se suma al de otros tenistas que han hablado de lo que ocurre con Peng.

A comienzos de esta semana, el número uno mundial masculino, el serbio Novak Djokovic, dijo que espera que esté bien y también se mostró impactado.

El jugador francés Nicholas Mahut se sumó y afirmó: "Estamos todos preocupados".

Cuál fue la denuncia

Peng, que llegó a ser número uno mundial en dobles, publicó en la red social Weibo revelaciones sobre la supuesta agresión sexual que sufrió a manos del ex viceprimer ministro chino Zhang Gaoli.

En su publicación, dijo haber sido "forzada" a una relación sexual con Zhang.

El político, de 75 años, fue viceprimer ministro de China entre 2013 y 2018, época en la que fue uno de los aliados cercanos al presidente Xi Jinping. No ha hecho comentarios sobre la denuncia de Peng.

La publicación de la jugadora en Weibo fue eliminada más tarde así como toda mención a ella en esa red social china.

Peng no ha vuelto a ser vista públicamente desde entonces.

Simon Song / Getty El ex viceprimer ministro Zhang Gaoli, acusado por Peng Shuai de agresión sexual, en una imagen de archivo.

Antes de los comentarios de Osaka, Steve Simon, jefe ejecutivo de la WTA, llamó a las autoridades chinas a llevar a cabo "una investigación completa y transparente" de la denuncia de Peng Shuai.

"Elogiamos a Peng Shuai por su notable valor", dijo Simon, que aseguró que las denuncias de mujeres en todo el mundo están contribuyendo a que "las injusticias puedan corregirse".

Simon declaró que la WTA había obtenido confirmación por varias fuentes, incluida la Asociación China de Tenis, de que Peng se encuentra bien, pero añadió que no han podido comunicarse directamente con ella.

"Entiendo que está en Pekín, pero no puedo confirmarlo porque no he hablado directamente con ella", le dijo Simon a The New York Times.

La denuncia de la jugadora es la de más alto perfil deportivo dentro del movimiento #MeToo, que en los últimos meses ha ganado notoriedad en China, un país en el que hasta entonces no se había destacado.

