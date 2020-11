Cápsula Dragon de SpaceX Crew se acopla a la EEI

La cápsula Dragon de la empresa SpaceX que transporta a cuatro astronautas, tres estadounidenses y un japonés, se acopló la madrugada del martes a la Estación Espacial Internacional (ISS).

La primera fase de acoplamiento con la ISS, denominada "captura suave", finalizó el martes a las 04H01 GMT, según imágenes en directo transmitidas por la NASA en internet. La segunda fase, o "captura dura", tuvo lugar unos minutos más tarde.

La cápsula, denominada "Resilience", fue lanzada por un cohete Falcon 9 de la empresa privada SpaceX, el nuevo medio de transporte espacial de la NASA tras nueve años de dependencia de Rusia.

"Es un gran día para Estados Unidos y para Japón", dijo el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, en una conferencia de prensa.

El cohete Falcon 9 de SpaceX despegó sin fallas y a la hora prevista desde del Centro Espacial Kennedy, en Florida (sureste). A bordo de la cápsula acoplada a la parte superior iban los astronautas estadounidenses Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, y el japonés Soichi Noguchi.

"Fue un lanzamiento increíble", dijo el capitán Hopkins, una vez en órbita.

Menos de tres minutos después del despegue, a una altitud de 90 km y mientras el cohete viajaba a 7.000 km/h, el primer nivel de la nave se desprendió sin incidentes para volver a la Tierra, pues será reutilizado en una misión prevista para 2021 que conducirá a cuatro astronautas a la ISS.

