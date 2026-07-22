Sucesos
Video muestra cómo vehículo arrastra a un motociclista en Cartago
El hecho se presentó la tarde de este martes en Llanos de Santa Lucía.
Un video de una cámara de seguridad muestra el instante en que un vehículo choca contra otro, vuelca y arrastra a un motociclista que se encontraba realizando un alto.
Según se aprecia en las imágenes, un vehículo tipo buseta colisiona contra otro auto en una intersección; producto del impacto, vuelca y choca contra un motociclista que se encontraba haciendo un alto.
El hecho ocurrió este martes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.
Pese a lo aparatoso de las imágenes, según informó el Cuerpo de Bomberos, se valoró a cuatro personas en el lugar y solo una fue trasladada al centro médico en condición amarilla.
El hecho fue reportado por las autoridades a las 4:25 p. m.