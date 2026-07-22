Video muestra cómo vehículo arrastra a un motociclista en Cartago

Un video de una cámara de seguridad muestra el instante en que un vehículo choca contra otro, vuelca y arrastra a un motociclista que se encontraba realizando un alto.

Según se aprecia en las imágenes, un vehículo tipo buseta colisiona contra otro auto en una intersección; producto del impacto, vuelca y choca contra un motociclista que se encontraba haciendo un alto.



El hecho ocurrió este martes en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago.

Pese a lo aparatoso de las imágenes, según informó el Cuerpo de Bomberos, se valoró a cuatro personas en el lugar y solo una fue trasladada al centro médico en condición amarilla.

El hecho fue reportado por las autoridades a las 4:25 p. m.



