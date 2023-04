"Venía muy asustado", dice vecina sobre ciclista que escuchó llanto de bebé en Cartago

Por Christian Montero | 12 de abril de 2023, 19:30 PM

La vecina que alertó a las autoridades sobre los supuestos llantos de un bebé escuchados por un ciclista en Pacayas, en Alvarado de Cartago, aseguró que él estaba muy asustado.

La mujer, quien conversó con Telenoticias y prefirió reservar su identidad, relató que esta persona fue hasta su casa para contarle lo ocurrido.

"Yo estaba sentada en mi casa cuando oía que me llamaban y me decían 'señora, señora'. Salí, porque estaba conversando con un muchacho, y le digo: '¿Qué le pasó, en qué le puedo servir?'.

"Me dice: 'Señora, es que viera que yo vengo bicicleteando y acabo de escuchar una bebé llorando'. Entonces, mi amigo le dijo que eso eran los perros lobos. A mí me llamó la atención y le dije que aquí dicen que en ese río asustan; pero yo he caminado y no he visto nada", aseguró la vecina.

"Él me dice: 'Viera qué susto me llevé yo, lo único que hice fue ponerle el doble a la bicicleta para llegar rápido; pero, señora, yo no vuelvo a pasar por aquí'", agregó.

A continuación, el resto de la conversación que sostuvo esta habitante de Pacayas con el periodista Christian Montero:

¿Le dijo él dónde escuchó ese supuesto llanto?

Del río hacia arriba, como unos 300 metros, él escuchó esos alaridos y dijo que era el llanto de una bebé.

¿El ciclista es de la zona?, ¿usted lo conoce?

No, él no es de aquí de la zona, por aquí pasan muchos ciclistas. Me dijo que era de Corralillo de Cartago y que nunca más iba a volver a venir por aquí.

¿Recuerda cómo era él?

No, porque ya era de noche; lo que vi era que andaba una camiseta como amarilla, eso fue lo que le pude ver. Pero no sé ni cómo se llamaba, no le pregunté.

Evidentemente, venía muy asustado...

Sí, venía muy asustado. Claro, yo lo sentí a él muy asustado. Me dijo: 'Viera, señora, qué susto me llevé donde yo escuché esos alaridos'.





Tras recibir el reporte de esta vecina, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) amplió la zona donde busca a Keibril Amira García Amador, de nueve meses, quien fue arrebatada de los brazos de su madre el domingo anterior. Sin embargo, este jueves los agentes se concentrarán, nuevamente, en un cañal de Juan Viñas.

Por este caso, la Policía Judicial detuvo a un hombre de 33 años, de apellido Casasola, quien es el principal sospechoso de la sustracción de la menor. Además, se le investiga por la presunta violación a la madre de la niña, de apenas 13 años.

Este miércoles, el sujeto fue sometido a una prueba de ADN para confirmar o descartar si es el padre de la bebé desaparecida. Los resultados podrían tardar varios días o, incluso, semanas, según confirmó Michael Soto, subdirector del OIJ.