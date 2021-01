Tragedia en Quepos: “Papito y mamita se murieron en un accidente”

El pasado 20 de enero, la vida cambió por completo para una familia en Quepos.

Cristopher Valverde Agüero, de 29 años, y Verónica Campos Martínez de 26, salieron a poner gasolina a su motocicleta, pero sufrieron un accidente: fueron impactados de frente por un vehículo que, en apariencia, iba adelantando. La pareja falleció en el lugar.

Ellos eran padres de tres niños de 3, 5 y 11 años, quienes afortunadamente no estaban con ellos el día del accidente.

“Antes de irse como que mi hijo se despedía de nosotros porque me abrazó fuerte y me dijo “papi te amo mucho” dos veces. Me dijo eso y ya salieron, se fueron a echar gasolina”, contó Wálter Valverde, padre de Cristopher a Teletica.com.