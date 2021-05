Subintendente policial de Osa muere por COVID-19

El subintendente policial Harley Carballo Vargas murió la noche de este miércoles por COVID-19, así lo confirmó el director de la Fuerza Pública, Daniel Calderón.



El 29 de abril a Caballero se le realizó una prueba COVID-19 y esta salió positiva. Fue una semana después cuando ingresó, por complicaciones, al Hospital Tomás Casas en Puerto Cortés.

Sin embargo, luego de empeorar su estado de salud fue remitido al Hospital México el jueves 6 de mayo.

“Yo hablé con él hace cinco días, le pregunté cómo estaba y me dijo que no se sentía muy bien, pero que ahí iba saliendo. Anoche, al parecer, se complicó porque no podía respirar y le tuvieron que conectar un respirador, pero no soportó”, comentó a Teletica.com una oficial de la Fuerza Pública, compañera de Caballero.