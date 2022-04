Reo envía poema a ministra: “Un diamante como mujer, que el gran Dios supo hacer”

Fiorella Salazar llegó al Ministerio de Justicia en febrero de 2020, luego de recibir una llamada del presidente de la República, Carlos Alvarado. Durante todo este tiempo, ha vivido muchas emociones, pero recuerda una en especial: cuando un privado de libertad le envió un poema.



Salazar termina su gestión al frente de la institución el próximo 8 de mayo, una vez que el presidente electo, Rodrigo Chaves, asuma el nuevo Gobierno.

Cuenta que en este tiempo de gestión le han enviado cartas, le escribieron poemas, también le pintaron cuadros y hasta le han hecho esculturas.

“Tengo un poema que está en este momento en mi despacho, donde hablan de Fiorella como la ministra, como la mujer e, incluso, mencionan mi papel de madre. Son sentimientos muy lindos que nacen de la visión del mundo que tienen ellos (privados de libertad) y de cómo me ven”, dijo Salazar.

El poema le fue entregado el 21 de enero de 2022 y se titula "A una buena ministra". Además, quien lo escribió lo firmó con el nombre de "El poeta de Masaya".

Para ella, lo que se llevará de recuerdo, por parte de la población penitenciaria, es que “nunca sintieron que fui una ministra que estuvo sentada en una oficina, viéndolos de manera lejana”.

“Yo realmente me siento profundamente agradecida, como ser humano, de que hayan tomado el tiempo, la paciencia y la dedicación para hacer algo y dármelo. A veces, me lo han entregado cuando he ido a los centros y en algunos casos lo hacen llegar directamente a mi despacho”, agregó Salazar.