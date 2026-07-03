¿Qué tipo de armas decomisaron en cuartería de Cartago?

Las autoridades lograron un importante decomiso de todo un arsenal militar a estructuras de narcotráfico en la provincia de Cartago.

La labor, que se desarrolló en una cuartería en la comunidad de San Blas, llevó a la policía a decomisar: chalecos antibalas, uniformes de la Fuerza Pública, municiones, cascos tácticos, armas 9 mm, de calibre .56 y .22, armas largas tipo fusil y cargadores.

También armas de aire comprimido, algunas de las cuales pueden usar munición letal y no letal.

"Es una zona donde se han reportado disparos durante las últimas semanas. Se está haciendo un trabajo importante en la comunidad de Cartago. Recolectamos información con el departamento de inteligencia que nos llevó a este sitio”, explicó José Pérez, subdirector de la Fuerza Pública de Cartago.

Ahora la policía realizará un estudio para determinar a quién pertenecen los uniformes decomisados, ya que todos tienen un código de seguimiento.

Este trabajo se efectuó en conjunto con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Policía Municipal, personal de Patentes, Urbanismo, el Ministerio de Salud, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Profesional de Migración, por petición de la Municipalidad de Cartago.

No hubo personas detenidas, ya que, al momento de la intervención, el lugar estaba vacío.