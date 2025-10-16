OIJ confirma que joven asesinado en Siquirres es hijo de jefe policial

Un joven de 26 años que fue asesinado este miércoles en Siquirres, Limón, era el hijo de un jefe policial de la zona.



El ataque ocurrió a las 8 p. m. en la localidad de San Rafael, cuando dos hombres en moto le dispararon en múltiples ocasiones.



La Policía Judicial confirmó los hechos a Teletica.com e indicó que el ofendido responde al apellido Valverde.

“La información que tenemos es que sí corresponde al hijo de un funcionario judicial. Preliminarmente, el ofendido estaba dentro de un carro, en vía pública, cuando dos sujetos en moto se acercaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

“De inmediato, fue trasladado al centro médico local y, posteriormente, al Hospital Tony Facio en Limón, donde horas más tarde murió”, indicó el OIJ.

En el lugar se recolectaron indicios balísticos que ahora serán parte de las pesquisas. Por el momento, no hay personas detenidas.



El caso ahora se mantiene en investigación para dar con los responsables del asesinato y el móvil.

