“Nos dijeron que no era un simulacro”: así evacuaron la UCR por amenaza de ataque armado

La mañana de este jueves, la calma se interrumpió por completo entre el personal docente y estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuando, a través de un correo electrónico, la institución recibió una amenaza de ataque armado.

De inmediato, las autoridades académicas ordenaron evacuar todas las sedes y recintos a nivel nacional.

"Nos dijeron que desalojáramos el edificio y que no era un simulacro, no nos dijeron qué estaba pasando", aseguró a Teletica.com Santiago Rivero, quien se encontraba en clases en la facultad de Ciencias Sociales.

El estudiante afirmó que primero fueron trabajadores de Mantenimiento y Seguridad de la facultad quienes llegaron a pedirles que evacuaran y, a los pocos minutos, se hizo presente la Policía institucional para tomar el control de la situación ﻿(ver videos adjuntos). ﻿

Rivero detalló que la salida fue con calma,﻿ pero los estudiantes estaban confundidos﻿, porque todo el proceso inició antes de que llegara a sus correos oficiales la explicación por parte de las autoridades universitarias.

"Solo hemos visto que era como una amenaza de tiroteo, pero no sabemos si la información es real o falsa", afirmó Victoria, estudiante universitaria, a un equipo de Teletica.com en la zona.

"Pensamos que era una interrupción de esas pequeñas, cuando entró la profe y nada más dijo: 'Muchachos, hay una alerta de tiroteo en Finca 2 y tenemos que ir yéndonos, calmados, claro'", afirmó Gabriel, estudiante de Inglés en la casa de enseñanza.





Tras el suceso, las autoridades universitarias se desplegaron a lo largo del campus y facilitaron la evacuación de peatones y personas en vehículos.

Por ahora, la universidad informó que las clases se trasladan a la virtualidad y las sedes y recintos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.