“Nos dijeron que no era un simulacro”: así evacuaron la UCR por amenaza de ataque armado
Este medio conversó con estudiantes que tuvieron que salir de la sede de San Pedro tras la alerta institucional.
La mañana de este jueves, la calma se interrumpió por completo entre el personal docente y estudiantil de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuando, a través de un correo electrónico, la institución recibió una amenaza de ataque armado.
De inmediato, las autoridades académicas ordenaron evacuar todas las sedes y recintos a nivel nacional.
"Nos dijeron que desalojáramos el edificio y que no era un simulacro, no nos dijeron qué estaba pasando", aseguró a Teletica.com Santiago Rivero, quien se encontraba en clases en la facultad de Ciencias Sociales.
El estudiante afirmó que primero fueron trabajadores de Mantenimiento y Seguridad de la facultad quienes llegaron a pedirles que evacuaran y, a los pocos minutos, se hizo presente la Policía institucional para tomar el control de la situación(ver videos adjuntos).
Rivero detalló que la salida fue con calma,pero los estudiantes estaban confundidos , porque todo el proceso inició antes de que llegara a sus correos oficiales la explicación por parte de las autoridades universitarias.
"Solo hemos visto que era como una amenaza de tiroteo, pero no sabemos si la información es real o falsa", afirmó Victoria, estudiante universitaria, a un equipo de Teletica.com en la zona.
"Pensamos que era una interrupción de esas pequeñas, cuando entró la profe y nada más dijo: 'Muchachos, hay una alerta de tiroteo en Finca 2 y tenemos que ir yéndonos, calmados, claro'", afirmó Gabriel, estudiante de Inglés en la casa de enseñanza.
Tras el suceso, las autoridades universitarias se desplegaron a lo largo del campus y facilitaron la evacuación de peatones y personas en vehículos.
Por ahora, la universidad informó que las clases se trasladan a la virtualidad y las sedes y recintos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
@teleticacom Evacúan la UCR por amenaza de ataque armado. 🚨 Estudiantes fueron desalojados del campus y compartieron sus reacciones tras la emergencia. 👉 Mirá el video y conocé más detalles en Teletica.com. 📲 #CostaRica #UCR #Noticias ♬ sonido original - Teletica.com