El futbolista Marcel Hernández dejó claro que este semestre se mantendrá con Cartaginés, pero que en junio analizará las ofertas para jugar en el extranjero, pues ya no tiene impedimento de salida del país, tras quedar absuelto de cuatro presuntos delitos de violación y dos de relación impropia.

"La idea mía es estar enfocado estos seis meses al 100% con Cartaginés, después en junio o mayo definiremos. Nos sentaremos, antes de eso voy a repasar las ofertas que tenemos sobre la mesa. Voy a consultarlo. Voy a tomar una decisión tranquila", comentó Marcel.

El jugador afirmó que en los próximos días solicitará un permiso especial al club para poder visitar a su familia en Cuba, pues tiene cinco años de no ver a sus padres, nueve a su hermano menor y seis a su hermano mayor.

Además, el delantero aseguró que todo este proceso judicial le afectó en la parte deportiva, pese haber anotado 81 goles desde que llegó al fútbol tico en 2018.

​"Sí me afectó, para nadie es secreto que llegar a un estadio y que te griten cosas que no eres o no poder entrar a una red social porque la gente quiere instruir que soy un violador o lo peor de la vida solo porque pueden escribir eso. Obtuve muchísimo maltrato y cariño, más allá de la afectación que tuve, entré a la cancha y en ocasiones me afectó, no me dejó ser el Marcel que siempre quise ser, pero mi rendimiento es impecable", agregó.

El atacante brumoso agradeció el apoyo de sus abogados y también de quienes confiaron en él desde el principio de su proceso judicial.

Hernández también aseguró que ahora es una persona "más fuerte en todos los sentidos".

"He enfrentado muchísimos momentos difíciles en Cuba, pero nada se compara en este proceso porque yo sé quién soy. Yo sé quiénes son amigos y quiénes son enemigos (...). Aquí no triunfa Marcel como hombre, aquí triunfa la justicia. Esta persona que ustedes ven aquí, que han acribillado, era miembro de la no violencia contra la mujer y los niños en Cuba", agregó Marcel.





El isleño finalizó con un mensaje para todos los que lo criticaron.