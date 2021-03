Mamá busca a hijo con Asperger, desaparecido esta mañana

Jaqueline Artavia es la mamá de Ethan Arias Artavia, un menor de 15 años que desapareció desde la mañana de este lunes en Tarbacia de Mora.



Según le comentó Artavia a Teletica.com, Ethan salió a las 5 de la mañana de la casa y lo único que saben es que cogió un bus a eso de las 5:15 a.m. hacia San José.

“Yo me desperté para levantarlo porque hoy tenía que ir a clases, pero cuando llegué al cuarto me doy cuenta que no está, ni la plata que le dejé para ir a la escuela. Mi hijo tiene síndrome de asperger y déficit atencional, pero esta es la primera vez que se nos va sin decir nada”, dijo Artavia.