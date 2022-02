Juicio de Marcel Hernández continuará este jueves en los Tribunales de Cartago

El juicio del futbolista Marcel Hernández continuará este jueves a partir de las 9:30 a. m. en los Tribunales de Cartago.

Marcel enfrenta un proceso judicial por cuatro supuestos delitos de violación y dos más por tener relaciones sexuales con una menor de edad.

Este viernes, los jueces Rafael Bolaños, Rolando Morales y Susana Wittmann escucharán la declaración de un perito técnico aportado por la parte defensora del jugador de Cartaginés.

​Además, la fiscala Karolina Martínez había indicado la semana pasada que este jueves se incorporarán pruebas documentales que son en su mayoría mensajes de textos.

Por último, se escucharán las conclusiones.

Por redes

Según la acusación que presentó Martínez, los contactos iniciales entre el brumoso y la denunciante comenzaron por Instagram.



"Marcel le envió una solicitud de amistad por Instagram porque ella es seguidora del Cartaginés. Le envió mensajes de texto a la ofendida. Por medio de mensajes de texto, logró enamorar a la agraviada por medio de frases y promesas de amor falsas", indicó la fiscala.



​Luego de cruzar algunas conversaciones, el cubano le indicó sentirse solo en Costa Rica, pues tenía pocos meses de radicar en el país. Posteriormente, la invitó a desayunar a su apartamento, en ese momento ubicado en Barrio Asís, en Cartago.

"La ofendida ingresó a una de las habitaciones, la empujó contra una cama y la besó. Ella le preguntó qué estaba haciendo y él le dijo que tranquila, que no era nada malo. Posteriormente, se quitó la licra, sujetó la cabeza de la agraviada y la llevó a la pelvis", citó la fiscala.



Algunos días después de ese primer evento, Hernández habría contactado de nuevo a la joven para indicarle que en el lugar se quedó algo de su propiedad, por lo que hubo un segundo encuentro. "Ahí la besó en la boca, le levantó la blusa y le besó los senos", agregó.



Ante estos detalles, Marcel rechazó todos los cargos de los que se le acusaban. En su declaración, solo respondió las consultas de su abogada Alejandra Araya.



​El delantero enfatizó que "jamás" atacó sexualmente a la joven, la respuesta fue "jamás".

El juicio también contó con el testimonio de la madre de la ofendida, quien solicitó al Tribunal que no se publicara en los medios de prensa ni su nombre, ni voz, ni su imagen.

Esta persona reveló que tras lo sucedido, la muchacha comenzó a cambiar su comportamiento.

"Siempre quería que yo la fuera a dejar si ella iba a algún lado, para caminar en la calle siempre estaba como nerviosa", indicó.

Y agregó: "Ella entró en depresión. No se quería levantar, lloraba mucho, no quería ir al colegio, no quería vivir. Se sentía mal por lo que había pasado".

Día de partido

Este jueves a las 8 p. m., el Cartaginés recibirá en el Fello Meza a Sporting en un juego en el que se desconoce si el ariete está en convocatoria.

Durante el proceso legal, el club se ha mantenido al margen y no han emitido ninguna reacción al respecto.