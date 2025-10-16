Guanacaste con “agua hasta el techo”: reportan familias aisladas y carros arrastrados

Las fuertes lluvias que azotan la provincia de Guanacaste, desde la tarde de este jueves, han provocado severas inundaciones en distintos cantones, especialmente en Nicoya.

Vecinos reportan viviendas completamente anegadas y familias atrapadas por el nivel del agua.



Según la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), hasta las 4:20 p. m. se contabilizaban 67 incidentes por inundación en diferentes puntos del país, principalmente en Guanacaste y el Valle Central.

"Las comunidades más afectadas son Curime, San Martín, Fortuna, Sámara y Qiriman, en Nicoya, donde el agua ha ingresado a las viviendas y ha cubierto carreteras", indicó CNE.

En Curime de Nicoya, la situación es crítica. Vecinos intentan rescatar sus pertenencias mientras el nivel del agua alcanza los techos de las casas.

“Los carros ya no se ven por el agua, hay una pareja y una niña allá por la casa donde el agua llega al techo”, relató uno de los afectados.

﻿Video del sector de Curime en Nicoya:

En otros cantones como Carrillo (Filadelfia) y La Cruz (Cuajiniquil) se reportan colapsos en los sistemas de alcantarillado y desbordamientos de ríos y quebradas, lo que ha provocado el cierre de rutas.



La Cruz Roja Costarricense mantiene monitoreo constante en la zona, mientras permanece cerrada la vía que comunica Curime con Caimital de Nicoya, debido al desbordamiento de una quebrada.

“Hacemos un llamado a la población para que no se exponga innecesariamente. Si un río o quebrada lleva un caudal alto, no intente cruzarlo, ya sea a pie o en vehículo. Es preferible esperar a que las autoridades valoren la situación antes de pasar”, dijo Carlos Novoa, de la benemérita institución.

Hasta el momento, la Cruz Roja ha realizado la evacuación de 21 personas hacia casas de familiares, esto en la comunidad de Casitas.



Entre los lugares afectados también figuran el río Cuajiniquil, donde un camión quedó atrapado; el bar Corobicí, en río Seco de Santa Cruz, que resultó anegado; y el barrio La Fortuna en Casitas de Nicoya, donde el Taller y Repuestos Wicho sufrió graves daños tras la salida de un río que arrasó con todo a su paso.

Video del Taller y Repuestos Wicho con serios daños:





Además, en Desamparados, San José, se reportó el desbordamiento de la quebrada Chilamate, lo que ha generado anegamientos en caminos y viviendas. Circunvalación Norte, la autopista General Cañas y la calle frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro, están inundadas.

Las autoridades informaron que los Comités Municipales de Emergencias permanecerán activos durante la tarde y noche para atender las situaciones que sigan surgiendo por las intensas lluvias.

