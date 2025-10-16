Exjugador de Primera y Sele Sub-20 entre detenidos tras golpe a supuesta banda “gota a gota”

Un exjugador de la Primera División del futbol nacional y de la Selección Nacional Juvenil de Costa Rica es uno de los detenidos como sospechoso de integrar una aparente banda dedicada a los préstamos “gota a gota”.



Este jueves por la mañana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Orotina, Alajuela, realizó nueve allanamientos con el objetivo de desarticular la organización criminal presuntamente vinculada al delito de extorsión.



La Policía Judicial confirmó que se aprehendió a seis personas, las cuales fueron identificadas con los apellidos Monge, de 22 años; Rodríguez, de 23; Acuña, de 21; Bustos, de 41 (detenido en cárcel de San Sebastián); y Enyel Alonso Escoe Méndez, de 22 años. Este último fue jugador de Herediano, Grecia y también de La Sele Sub-20.



Escoe Méndez tuvo participación con el equipo de Grecia en Primera División; jugó 27 partidos en las temporadas 2021-2022 y 2022- 2023, donde anotó dos goles. Además, fue ficha del Herediano, donde saltó a la cancha en seis partidos y también tuvo participación en Concacaf League, Súper Copa y Copa de Costa Rica.



Durante su paso por La Sele, jugó en Concacaf U-20, participó en cuatro partidos y anotó un gol contra Antigua y Barbuda. También fue parte del premundial Sub-20 en 2022.

Enyel Alonso Escoe Méndez.

Según Rándall Zúñiga, director del OIJ, tras varios meses de investigación, los agentes lograron identificar e individualizar a los sospechosos de integrar este grupo delictivo, a quienes también se les relaciona con los presuntos delitos de lesiones leves, amenazas agravadas, accionamiento de arma de fuego y tentativa de homicidio.

“Por esta razón, se están llevando a cabo nueve allanamientos en diferentes puntos del cantón de Orotina, así como en el centro penal de San Sebastián, donde actualmente se encuentra recluido el supuesto líder de la organización (de apellido Bustos) y desde este lugar, al parecer, giraba las órdenes a los demás miembros.

“Al cabecilla se le relaciona como sospechoso de un doble homicidio ocurrido en Orotina, donde las víctimas fueron una modelo de nombre Rashab García y un hombre de apellido Pavón, ocurrido en abril del presente año”, comentó Zúñiga.

Durante la diligencia policial se pretende decomisar evidencia relevante para esta investigación.



Los detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

