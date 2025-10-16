Evacúan la UCR por amenaza de ataque armado

Las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) ordenaron, este jueves, la evacuación inmediata y obligatoria de estudiantes y personal en todas sus instalaciones, debido a una amenaza de ataque armado.

Dicha amenaza ingresó vía correo electrónico, en horas de la mañana, y de inmediato se presentó la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La orden de evacuar es para todas las sedes y recintos de la institución, es decir, la medida no solo aplica para la ciudad universitaria Rodrigo Facio, ubicada en San Pedro, sino también para sus sedes regionales.

“En las próximas horas se estarán dando más detalles”, dijo la UCR en un breve comunicado.



Por esta situación, que interrumpió el día lectivo, se trasladarán todas las actividades institucionales a la virtualidad.

El OIJ se hizo cargo de las pesquisas en este caso.