Esposa de Roberto Samcam pide perseguir “vínculos internacionales” en asesinado de opositor

La esposa de Roberto Samcam, Claudia Vargas, solicitó a las autoridades costarricenses perseguir los vínculos internacionales que presuntamente existen en el asesinato del opositor nicaragüense.

Vargas celebró la captura de los supuestos autores materiales del crimen, pero pidió a las autoridades no descansar en la búsqueda de los intelectuales, en los que la Fiscalía reconoció hay una hipótesis sobre el ejército del país del norte.

“Me parece que es un paso muy importante que hayan logrado capturar a estas personas, es un primer paso hacia la búsqueda de la verdad y la justicia. Esperamos que esta investigación logre vincular a los autores intelectuales de este asesinato, definitivamente la línea principal es política.

“Que actúe con contundencia el Poder Judicial sobre los autores intelectuales y los vínculos transnacionales”, dijo Vargas.

El OIJ confirmó ayer la detención de cuatro de los presuntos responsables del homicidio de Samcam en junio anterior, mientras que el presunto gatillero, un joven de 20 años, se mantiene en fuga.