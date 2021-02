Ciclista envuelto en atropello: "es increíble que una persona así ande en la calle"

El técnico de la selección nacional de ciclismo de ruta, Yurandir Leandro, fue parte del grupo de ciclistas envuelto en un violento atropello la mañana de este sábado en Alajuela.

El entrenador narró los minutos de angustia que él y su grupo de amigos vivieron y dijo no entender qué pasa por la mente de una persona que acelera su vehículo con el ánimo de dañar a alguien.

"Esta señora un día tiene un problema con alguien en un supermercado o un restaurante y lo mata, parece que la forma que esa es la forma que tiene para resolver las cosa, es increíble que una persona así ande en la calle" dijo en entrevista con este medio.

El entrenador afirmó que los dos ciclistas que fueron atropellados ya presentaron una denuncia penal contra la conductora por intento de homicidio.

“En mis 35 años he visto infinidad de accidentes, pero nunca algo así, menos vivirlo, esa sensación de ver mi vida a expensas de la voluntad de alguien más es difícil de describir, me es difícil entender cómo la humanidad no puede convivir”, dijo Leandro.