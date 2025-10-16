Caso Ligia Faerron: ¿Qué relación tienen los tres sospechosos con la víctima?

Ligia Zulema Faerron Jiménez, de 53 años, estuvo desaparecida por 19 días; sin embargo, tras 48 horas de intensa búsqueda en una finca en Florencia de San Carlos, Alajuela, su cuerpo apareció dentro de una bolsa que estaba enterrada a un metro de profundidad.



El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, confirmó que tras la inspección ocular del cuerpo encontrado en Javillos de Florencia, determinaron que se trata de Faerron. “La identificación se logró por medio de los tatuajes de la víctima”, indicó el jefe policial.



Por este caso, una madre y su hija, de apellidos Linares y Monterrey, figuran como imputadas porque, al parecer, le ocultaron información a las autoridades. La vivienda de las sospechosas, ubicada en Ciudad Quesada, fue allanada el martes anterior y las autoridades encontraron evidencia clave para el caso.

El otro imputado, un hombre adulto de apellido González, según la hipótesis de la Policía Judicial, asesinó y enterró a Faerron en la finca donde fue hallada.

“Las mujeres son vecinas de la víctima y fueron detenidas como sospechosas del delito de favorecimiento real.

"No hay una relación aún establecida (con el hombre), se desprende alguna cercanía porque parece que (Ligia) le prestó el carro (de ella), pero lo chocó”, dijo Zúñiga, a Teletica.com.

El carro de la víctima, un Volvo negro, fue encontrado en una chatarrera en Santa Rosa de La Palmera, totalmente destrozado. Una persona lo compró para repuestos y, posteriormente, lo entregó a las autoridades.

Carro de Ligia Faerron.

Sobre el móvil del homicidio, el director del OIJ señaló que aún “está en análisis para establecerlo con exactitud”. Sin embargo, entre las líneas de investigación que se manejan, se analiza que la desaparición podría estar vinculada a deudas pendientes de Faerron, lo que abre la posibilidad de un ajuste de cuentas.

Por su parte, el imputado de apellido González continúa detenido y, a esta hora (3:50 p. m.), está siendo indagado por segunda vez, según confirmó la Fiscalía. Este viernes se realizará la audiencia de medidas caurelares.

“Al parecer, González fue la última persona en mantener contacto con la ofendida”, indicó el Ministerio Público.

El 26 de setiembre, día en que Faerron fue vista por última vez, habría salido de su casa a bordo de un vehículo con el ahora detenido.

Con respecto a las mujeres; ambas quedaron en libertad, pero continúan bajo investigación. A ambas se les tomó la declaración indagatoria y, tras valorarse sus arraigos y la etapa procesal del caso, se determinó que, por ahora, pueden continuar apegadas al proceso sin la necesidad de cumplir medidas cautelares.



El caso se mantiene bajo investigación expediente 25-007889-0059-PE.

