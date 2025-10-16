Cae lancha cargada de sacos con droga frente a Corcovado

Una nueva operación del Servicio Nacional de Guardacostas culminó, este jueves, con la captura de una embarcación cargada de sacos con droga frente al Parque Nacional Corcovado, en el Pacífico Sur costarricense.

La acción forma parte de los patrullajes preventivos que realizan las autoridades en zonas marítimas identificadas como rutas de paso para el narcotráfico.

"El operativo se desarrolló en la desembocadura del río Sirena, donde oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) persiguieron y lograron interceptar la lancha sospechosa.

"En la embarcación viajaban tres hombres de nacionalidad colombiana, de apellidos Rentería, Valencia y Angulo, quienes fueron detenidos de inmediato", indicó Seguridad Pública.

La lancha no tenía matrícula ni nombre visible y estaba equipada con tres motores fuera de borda. En su interior se localizaron aproximadamente 50 sacos que, de acuerdo con las autoridades, contienen marihuana.

La nave fue trasladada a tierra firme para el conteo y pesaje oficial de la droga, a cargo del Ministerio Público y la Policía de Control de Drogas (PCD).



Este caso se suma a otro decomiso efectuado el pasado martes, cuando Guardacostas interceptó una lancha a 170 millas náuticas de Puerto Golfito, con más de una tonelada de droga. Se decomisaron 1.249 paquetes con marihuana, de aproximadamente un kilo cada uno.

Droga decomisada el pasado martes.

En esa ocasión, fueron detenidos tres nicaragüenses de apellidos Tylor, Lincoln y Bolaños Williams.



Todos los aprehendidos, en ambos casos, quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que decidirá su situación jurídica.

