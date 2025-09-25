Balean a hombre y muere al llegar a la Cruz Roja de La Unión

Un hombre de entre 20 y 25 años murió al llegar frente a la Cruz Roja de San Diego, en La Unión de Cartago.

De acuerdo con la información suministrada a Teletica.com por la Cruz Roja, al parecer, la víctima fue atacada a balazos en el sector de la Eulalia de San Diego, y de ahí lo llevaron en un carro particular hasta el comité para ser atendido.

Sin embargo, cuando los cruzrojistas lo auxiliaron ya era muy tarde, fue declarado sin vida dentro del carro.

El paso por el lugar se encuentra cerrado mientras el OIJ realiza el levantamiento del cuerpo y la respectiva investigación.







