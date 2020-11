Abogado de la familia de Luanny Salazar asegura que Fiscalía pone trabas

El abogado de la familia de Luanny Salazar, la joven que fue aparentemente fue por un vecino y encontrada enterrada en el patio de una casa en Linda Vista, asegura que la Fiscalía de La Unión de Cartago le pone trabas cada vez que pide información sobre el expediente.



Joseph Rivera Cheves afirma el Fiscal le niega la información tanto a él como a la nuera de Luanny, Shirley Núñez, quien tiene una autorización para ver, revisar y fotocopiar dicho expediente.

“Dichas trabas consisten en que a mí se me tenía que informar sobre las aperturas de evidencia que se han hecho en el proceso judicial y sobre todas las diligencias que realiza la Fiscalía de La Unión y a la fecha no se ha logrado tener respuesta”, indica Rivera.

Además, el abogado asegura que, “la nuera de Luanny me ha indicado que el fiscal Asdrúbal Montero Chacón le niega la información que yo le he pedido que consta en el expediente y aduce que es porque eso no le compete al querellante y actor civil y esos datos son exclusivos de la Fiscalía”.

“El Fiscal le dijo a Shirley Núñez que este es un caso complicado y que él no tiene mucha experiencia en casos de homicidios, por lo tanto, no nos puede ayudar con lo que yo solicito”, le comentó Rivera a Teletica.com.

El pasado viernes 20 de noviembre el abogado de la familia de Luanny le envió un oficio a la fiscal general Emilia Navas señalándole todas las trabas que enfrenta y solicitándole que cambie el Fiscal auxiliar, y que deleguen a otro con más experiencia en el caso.

“Lo único que queremos es que el caso sea transparente, que no existan tácticas dilatorias o trabas en este proceso y que no se pierda la objetividad e imparcialidad que debe prevalecer”, agregó.

Por su parte, Patricia Zamora (mamá de Luanny) le pide a las autoridades no entorpecer el proceso el cual ha sido muy doloroso y difícil luego de perder a su hija como ninguna madre lo quiere.

Teletica.com le realizó la consulta sobre dichas trabas al Ministerio Público y esta fue su respuesta:

“De acuerdo con su consulta, la Fiscalía General informó que recibió el oficio con la gestión planteada por el señor Rivera, misma que está siendo atendida por la Fiscala Adjunta de Cartago, superiora de la Fiscalía de La Unión. En el tiempo otorgado por Ley, la funcionaria dará respuesta al solicitante”.