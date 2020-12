Lupin III: el famoso y carismático ladrón tiene una nueva aventura

Ernesto Valderde / Geek-Orama



Lupin III es uno de esos animes clásicos que todo amante de la animación japonesa debería conocer. No lo decimos como un mandato, sino más bien una posibilidad de descubrir joyas del arte de la animación japonesa.

Por lo versátil del personaje, podemos ir a verla sin necesidad de conocer todo lo que ya existe, pues el anime y las películas (seis películas y un anime de 23 episodios) siempre han sido autoconclusivas, así que está nueva adaptación es otra posibilidad de conocer al personaje o seguir viendo sus aventuras.

Ambientada en el presente y con una trama que viaja de manera muy cómoda entre la aventura, la comedia, la fantasía, el espionaje y la acción, seguimos a Lupin en la búsqueda de un diario con los secretos de un tesoro que había sido la única misión que su abuelo (lo de ladrón viene de herencia) no había podido completar. Pero, como siempre, no va a ser el único detrás del preciado diario. Veremos como Lupin, junto a Daisuke, Goemon, Fujiko y el Inspector Zanigata logran ir mas allá de un simple robo para asumir una misión que no esperaban: salvar al mundo de una malvada organización.

La apuesta para esta entrega del famoso personaje, creado por Monkey Punch a finales de los 60, viene con una animación complemente en 3D, con una exquisitez técnica que disfrutamos en cada escena, ya sea en las de acción o en la que dos personajes se sientan a dialogar de manera sencilla, sin perder la esencia de los animes.

Si ya conocían al personaje, lo van a disfrutar. Si no lo conocían, pueden descubrirlo y darle una oportunidad al mundo de este ladrón. Por su parte, si no lo conocen y tampoco saben mucho de anime, igualmente pueden verla, pues como película es una buena opción para disfrutar, no importa si son grandes o pequeños.

Esta película se estrenó el pasado 3 de diciembre y esta disponible en las salas de Cinépolis.