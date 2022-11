Lo que debes saber antes de ver ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Por Teletica.com Redacción | 8 de noviembre de 2022, 16:59 PM

Por Daniela Solano B. de @Café.Geek.CR



Como ya hemos visto en los adelantos que anuncian el lanzamiento de la próxima película Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios, las probabilidades de que Shuri sea la próxima Pantera Negra son muy altas. Con esto en mente, muchos aficionados ahora se preguntan si lo mismo sucede en los cómics que inspiran el relato o si, más bien, se trata de un truco "sacado de la manga" de la producción.

En las tiras cómicas, la princesa Shuri, hermana menor de T’Challa (actual rey de Wakanda), ha asumido varias veces el manto de Black Panther, aunque el Dios Pantera la consideraba indigna.

La primera vez que apareció como Pantera Negra, o que al menos intentó hacerlo, fue en Black Panther #2, lanzada en 2005, cuando subió al ring para luchar por el título, pero falló en su intento.

En Black Panther vol. 4 de 2008, se cuenta una historia muy interesante; en las páginas de este cómic, Doctor Doom estuvo a punto de derrotar a T’Challa mientras el rey se recuperaba, y es ahí cuando la reina Ororo delega el manto de Black Panther a Shuri y, aunque le hacen saber que no era digna de los poderes de la pantera, la joven superheroína consigue cumplir con su cometido de proteger las tierras de Wakanda.

El cómic de New Avengers vol. 3 #7 es una pieza muy importante en cuanto a las pistas sobre la nueva película, ya que podría ser el relato que más se acerque a los hechos del UCM. En el mismo, se cuenta cómo, después de que los Atlantes lanzaran su ataque contra Wakanda, Namor y T’Challa se reúnen para buscar la paz. Sin embargo, la reunión no fue fortuita, ya que Shuri se negó a perdonarlo y decidió emprender un ataque contra la Atlántida, provocando la muerte de una gran parte de la población.

La película Black Panther: Wakanda Forever está ubicada en la línea temporal después de los eventos que transcurren en Spider-Man No way Home, Eternals y Thor: Love and Thunder.

La cinta se estrenará este jueves 10 de noviembre en todos los cines del país.

