Causas, síntomas y tratamientos de la periodontitis

La enfermedad de las encías, llamada periodontitis, es una de las principales causas de pérdidas dentales en los adultos.

Como generalmente no causa dolor, puede ser que la persona no sepa que la padece y no busque tratamiento a tiempo.

Por eso, hoy el odontólogo Luis Ulett nos va a explicar sus causas, síntomas y tratamientos.

