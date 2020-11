Video Entrevista: Non Neutral regresa con “Lust Conquers All”

Tras una pausa de cuatro años, la banda alternativa Non Neutral vuelve a la escena con su lyric video “Lust Conquers All”.

La pieza fue lanzada oficialmente el pasado 11 de octubre bajo el sello discográfico Long Beach Records LATAM, mientras que la grabación fue realizada por la misma banda en su “Estudio Calavera”, y fue coproducido por Jesse Alvarado, quién estuvo a cargo de la mezcla y masterización.

Non Neutral inició en el 2012, y debutó con el sencillo “Fire in my hands”. Posteriormente dio a conocer el EP “King of the who?” (2014), el sencillo “Everything” (2015), y su último material antes del descanso fue “Every Direction Is Forward” (2016).

Durante el tiempo fuera de los escenarios, la agrupación presentó cambios en la alineación y actualmente está compuesta por Charlie Velásquez (vocalista), Adrián Pauly (guitarrista), Esteban Zamora (bajista), y Carlos Elizondo "Eco" (baterista).

La revista SABANA conversó con ellos en la siguiente video entrevista, para conocer sobre su evolución, así como sus nuevos proyectos.

Para conocer más sobre la música de Non Neutral, y sus planes a futuro, ingrese a su sitio web.



Ustedes iniciaron carrera en el 2012, pero, para la gente que está conociéndolos ahora, ¿cuáles son las influencias musicales de la banda? ¿Podría decirse que Rage Against the Machine es una de ellas?