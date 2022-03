Residente luce pieza de joyero tico en distintas portadas y videos

En la revista Rolling Stone, en una entrevista y galería con BBC Mundo, en los videos musicales Flow HP y This is Not America y en la sesión #49 con Bizarrap, el artista puertorriqueño Residente lució una pieza muy particular: un machete de plata.



Este dije fue elaborado a mano por Felipe Gallego, abogado de profesión y apasionado por la joyería.



Ver a un cantante y rapero del calibre de René usando su creación, llena de orgullo a este joyero, quien se siente muy honrado.



Residente junto a Bizarrap en la sesión #49, polémica por referirse a J Balvin como "racista".



La idea del machete fue del exintegrante de Calle 13. Él decidió mandarlo a crear con el artesano costarricense y su emprendimiento Veragua, que apenas va a cumplir dos años. Eso muestra el mensaje y la personalidad que siempre ha transmitido Residente.





"Un tiempo después de entregárselo, me dijo 'El machete en Puerto Rico, además de ser una herramienta de trabajo, era la forma de defendernos. Se convirtió en un símbolo de lucha en la isla. Te daba de comer y te protegía'", comentó el artesano sobre su conversación con el artista.



Esta pieza fue enviada, junto a otras, el 24 de setiembre de 2020. Ese día, el puertorriqueño aprovechó para promocionar la marca nacional en sus historias de Instagram.

Felipe Gallegos tiene 30 años y es abogado de profesión. Desde abril de 2020, emprendió con Veragua.





Todas las piezas son de plata 925, excepto un machete que sí es de bronce. Además, marcadas con la "R" de Residente.

En Veragua se ofrecen piezas personalizadas y de colección. El stock disponible es pequeño, por eso si usted desea apoyar al emprendedor debe hacer su pedido con tiempo en su Instagram Veragua o en su sitio web.